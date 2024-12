Momentul în care Gigi Becali a vrut să înființeze o bancă privată

Gigi Becali a povestit în timpul unui live ținut pe platforma Tiktok despre momentul în care a vrut să înființeze o bancă privată prin care să îi ajute pe antreprenorii români și a pus pe masă o sumă uriașă, de 30 de milioane de euro.

Totuși, anumite obstacole apărute l-au făcut pe patronul de la FCSB să ajungă la mâna unor decidenți străini, lucru ce l-a deranjat teribil pe finanțatorul roș-albaștrilor și l-a făcut să renunțe la această idee.

”Aș vrea și eu să știu cum de un român plătește 10% dobândă la bancă și cum are banca 100 de miliarde, de unde i-a luat? (n.r. despre Mugur Isărescu) Îi convine, normal, e mandatul lui. Banca e solidă, are 100 de miliarde. De unde i-ai luat? De la popor, a făcut profit din toate băncile României, că el dă banii la bănci ca să ni-i dea nouă. Numai că prin bancă mai ia (n.r. bani), că banca mai adaugă ceva. El din dobânzi (n.r. scoate profit).

Am vrut să fac o bancă, am pus capital social 30 de milioane de euro pe vremea aia, în 2007. Am vrut bancă privată, adică pentru pentru investitorii români, dar sume mari.

Și atunci m-au refuzat, m-au chemat pe la Milano, acolo erau vreo 5 oameni de alte naționalități. Greci, italian, englez, nu mai știu. ‘Dom’le, intri la noi în asociație, în 2 săptămâni ai aprobare de bancă. Ai vrut televiziune, în 2 săptămâni ai aprobare. Trebuie să vii să semnezi și să asculți de politica noastră’. Adică ordinele lor, cum ar veni, nu au zis pe față.

Eu am bătut cu pumnul în masă, m-am sculat și am zis ‘Bă, eu nu primesc ordine decât de la Hristos!’. Când au auzit de Hristos au luat-o și ei la fugă. Nu există om care îmi dă mie ordine. La vremea aia nu eram așa (n.r. credincios), dar eu spuneam mereu ‘Hristos, Hristos’. Când făceam păcate, eram necăsătorit, dar spuneam ‘Hristos, Hristos’”, a spus Gigi Becali în timpul unui live de pe Tiktok.