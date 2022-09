Gigi Becali a dat de pământ cu unul dintre jucătorii FCSB-ului după înfrângerea cu Universitatea Craiova

Conduși din minutul 32, după golul marcat din penalty de Mitrea, „roș-albaștrii” au restabilit egalitatea în minutele de prelungire ale primei reprize, prin Compagno (45+6), însă oltenii s-au impus în cele din urmă prin autogolul marcat de Oaidă.

După meci, Gigi Becali l-a desființat pe unul dintre titularii lui Nicolae Dică în meciul cu Universitatea Craiova.

Denis Haruț, folosit de Nicolae Dică pe postul de mijlocaș central, deși el este fundaș dreapta la bază, a fost luat în colimatoriu de patronul Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a spus despre acesta că era „pe altă planetă”.

„S-a întâmplat așa pentru că am avut Coman… toate mingile le-a pierdut. Haruț, el săracul, nu era. Dacă n-a jucat, antrenorul care l-a băgat, nu?! Era de pe altă planetă”, a spus Gigi Becali, pentru Digisport.

Deși a insinuat că Dică se face vinovat de rezultat, pentru că l-a trimis pe Haruț pe teren pe o poziție pe care nu mai jucase, Gigi Becali susține că nu se gândește să se despartă de antrenor și că are încredere că echipa își va reveni.

„Ce treabă am cu Dică?! Ce să facă Dică?! Nu, tată, nu. Eu am încredere că echipa își va reveni, de-aia sunt așa relaxat. Avem noroc că avem meciul cu Petrolul și dacă mai câștigăm încă patru, suntem pe locul 5. Patru plus două, șase. Vine și Omrani…”, a mai spus patronul FCSB.