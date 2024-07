FCSB a pierdut 0-2 în etapa #3 din SuperLiga României împotriva Oțelului Galați, iar după meci Gigi Becali a avut o intervenție în direct la TV unde a criticat mai mulți jucători, printre care și pe David Kiki și Nana Antwi, despre care a spus că ”a dat-o în bară” cu mutările celor doi la gruparea roș-albastră..

Gigi Becali a criticat un jucător de la FCSB, iar pe Ilie Dumitrescu l-a bufnit râsul: ”Cum a spus-o!”

Lucru care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu, aflat în studioul DigiSport, să bufnească în râs: ”Auzi, am dat-o în bară, auzi cum a zis”, au fost cuvintele fostului internațional român.

Pe formația dirijată de Dorinel Munteanu, FCSB a întâlnit-o ”acasă”, în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”. Roș-albaștrii au rămas fără victorie în noul sezon al campionatului, după 2-2 cu Unirea Slobozia și 1-1 cu ”U” Cluj.

”Hai, domne, am dat-o în bară și cu Antwi. Am făcut... Numai în bară am dat-o. Și cu Kiki..., cu Antwi, am dat-o în bară rău de tot. Asta-i treaba, râdeți și voi (n.r. - începe să râdă).

Îmi vine și mie să râd. Râd eu de mine. Eu, eu de mine. Știi de ce-mi vine mie să râd? Când îl văd pe Kiki, îmi vine să râd eu de mine. Nu e rău, dar doarme pe teren. Joacă doar când vrea el. La fotbal trebuie să alergi, nu să dormi, mă”, a spus Gigi Becali, conform sursei anterior menționate.

Pentru FCSB urmează returul cu Maccabi Tel Aviv din al doilea tur preliminar UEFA Champions League. În prima manșă, echipa pregătită de Elias Charalambous a remizat 1-1. Returul se joacă pe teren neutru, în Ungaria, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe www.sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

FCSB, în perioada de mercato

Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - William Baeten (FCU Craiova / gratis), Marius Ștefănescu (Sepsi OSK / 1.31 milioane de euro), Daniel Popa (FCU Cluj / 300.000 de euro), David Kiki (FCV Farul Constanța / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Alexandru Musi (Petorlul), Malcolm Edjouma (Bari), Ovidiu Perianu (FC Buzău), Victor Stancovici (Unirea Dej), Matei Tănasă (FC Buzău)

Plecări - Florinel Coman (Al Gharafa / 5.25 milioane de euro), Ovidiu Popescu (FCU Cluj / gratis), Matei Tănasă (Poli Iași / gratis), Cătălin Gogor (Șelimbăr / gratis), Eduard Rădăslăvescu (Farul / gratis), Dan Spătaru (Chiajna / gratis), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia / împrumutat), Alexandru Maxim (Voluntari / împrumutat)