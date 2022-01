Gigi Becali a anunțat cine va juca în atacul FCSB-ului cu CFR Cluj! Alegerea surprinzătoare a omului de afaceri 

Primul meci pentru FCSB în 2022 va fi chiar cu CFR Cluj, pe 23 ianuarie, de la 20:00, LIVEX TEXT pe www.sport.ro. Iar elevii lui Toni Petrea au nevoie de victorie pentru a mai spera la titlu, clubul din Gruia având 10 puncte avans după 21 de etape.

Înaintea duelului cu Dan Petrescu, Gigi Becali i-a divulgat tactica lui Toni Petrea. Omul de afaceri a precizat că în atac vor juca Florinel Coman (23 ani), chiar dacă abia a revenit după accidentarea care l-a ținut inactiv 3 luni, Ianis Stoica (19 ani) și Octavian Popescu (19 ani), în detrimentul lui Claudiu Keșeru (35 ani).

„Keșeru este un jucător care ne poate ajuta. Este un atacant care marchează. El mai are contract până la vară. În atac vor juca Florinel Coman, Ianis Stoica și Octavian Popescu”, a declarat Gigi Becali pentru AS.ro.

Gigi Becali, replică pentru Gheorghe Mustață

Budescu și-a reziliat deja contractul cu FCSB, spre nemulțumirea fanilor echipei, în timp ce Claudiu Keșeru a primit o nouă șansă și va rămâne la echipă până la finalul sezonului, conform unui anunț făcut de finanțatorul clubului bucureștean.

Gigi Becali a decis să-i transmită o replică lui Gheorghe Mustață, liderul suporterilor lui FCSB din Peluza Nord, făcând referire la despărțirea de Budescu, dar și la politica de transferuri din această iarnă.

„FCSB are un patron care, de când a intrat în fotbal, a zis 'în funcție de cum e situația, așa voi face'. Am spus că nu vreau să-mi înghețe picioarele. Plapuma nu o întind. Nu pot să-mi bat joc de bani. Fotbalul este un joc frumos, care place la oameni. Sunt încă 22 pe teren să bage o minge în poartă.

Există unul care trebuie să dea banii, iar ăla, dacă nu are inteligența să dea banii cu cap, ajunge ori la insolvență, ori la faliment, nu mai are bani familia lui de mâncare, nu mai are unde sta. S-a întâmplat, nu dau nume. Nu mă interesează ce zice lumea, că s-ar fi supărat Mustață că îl dau pe Budescu.

Dar eu te întreb pe tine ce fac cu banii familiei mele, mă? Vedeți-vă fiecare de familia lui, de banii lui, de afacerea lui, de casa lui. Eu îmi văd de casa mea, mă. Am înțeles că pe internet a zis, MM mi-a zis. Eu nici nu știu să mă uit. Dar ce să faci cu Budescu, mă? Să-l țin să doarmă pe teren?

Nu, tată, facem economie acum, că nu se știe ce vremuri vin. E pandemie, stăm frumos, liniștiți. Uite, sunt milionari care acum nu au bani, pierd bărci, avioane... eu nu vreau să pierdem nimic. Eu vreau ca fetele și nepoții mei să stea liniștiți. La vremea aia căutam celebritate, acum fotbalul e idolatrie pentru mine. Și business, da!", a spus Gigi Becali, la Digisport.