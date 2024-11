Oțelul a dat lovitura la ultima fază, în minutul 90+5, când Samuel Teles a marcat pentru gălățeni. A fost prima victorie obținută de echipa lui Dorinel Munteanu după aproape trei luni de secetă.

Gică Hagi, după Farul - Oțelul 0-1: "N-am dat niciun șut pe poartă. Nu am cuvinte!"



Farul nu a reușit să expedieze niciun șut pe poartă, fapt ce l-a surprins neplăcut pe Hagi. Managerul tehnic al fostei campioane a spus că nu își poate explica prestația dezamăgitoare a echipei sale



"E greu să vorbesc și să găsesc anumite lucruri de care să mă agăț. E inexplicabil! Când ne-am reunit, miercuri, le-am atras atenția să uite de lotul național și să jucăm. Am luat un gol în ultima secundă. Știam că ei aruncă mingea direct. N-am câștigat niciun duel la cap din toate aruncările. Mai devreme sau mai târziu, fotbalul te pedepsește. Ne doare și toți suferim după această înfrângere, dar am mai spus că va fi un an foarte greu. Avem mult de lucru și va fi greu.



Asta le-am zis în vestiar, că nu am dat niciun șut pe poartă. N-am cuvinte! Zicem că vrem să jucăm fotbal sau jucam fotbal înainte, dar acum... asta le-am spus-o prima dată în vestiar când am deschis gura: nu pot să îmi explic că n-am avut niciun șut pe cadrul porții acasă. De aceea erau și suporterii necăjiți. Din experiența mea, cred că ar trebui să revenim cu picioarele pe pământ. Nu mai suntem acea echipă care excela. Acum o să ne chinuim, iar fiecare jucător trebuie să strângă lucrurile și să ne luptăm. Nu trebuie să mai credem că ne ducem sus, dar nici să abandonăm.



În fotbal trebuie să câștigi dueluri, iar ofensiv să construiești, să combini, să circule mingea. Noi zicem că avem posesie, dar unde era? Nu-mi venea să cred ce am văzut în prima repriză, mai ales că am lucrat acest aspect săptămâna asta. Au alergat, nu pot să zic, dar trebuie să câștigi duelul", a spus Gică Hagi, la conferința de presă de după meciul cu Oțelul.

În urma eșecului cu Oțelul, Farul a rămas pe locul 11, cu 20 de puncte, iar în runda următoare va juca pe terenul lui FC Botoșani, care tocmai a reușit să învingă campioana FCSB (1-0).