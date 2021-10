Florinel Coman putea ajunge în MLS! Oferta uriașă refuzată de Gigi Becali

Dezvăluirea a fost făcută de Liță Dumitru, care spune că patronul celor de la FCSB a primit o ofertă de șapte milioane de euro în schimbul lui Coman, dar acesta a refuzat. Cel mai probabil, Becali a vrut să obțină mai mult în schimbul ”perlei” sale.

Florinel Coman putea ajunge în MLS

”Eu am discutat cu prietenul meu, care mi-a făcut cunoștință cu un impresar. Eu am vorbit cu Giovanni, am vorbit cu toată lumea. Dacă Gigi voia 7.000.000 de euro, acum, Coman era în America.

Cei de acolo îl luau, sută la sută. Nu era de la New York, era din altă parte oferta. Discuția a fost după ce s-a transferat Mitriță în America.

Cred că și Tănase putea să ajungă în America, dar nu eu am vorbit pentru el. Am vorbit pentru Cicâldău, înainte de Galata, cu mult. Am vorbit pentru Mihăilă. Am vorbit cu domnul Rotaru și i-am cerut să spună cât vrea pentru cei doi, dar totul a căzut”, a spus Liță Dumitru, pentru AS.ro.

Cazul amintește de cel al lui Olimpiu Moruțan, care putea ajunge la Galatasaray pentru aproximativ șapte milioane de euro, dar Becali a refuzat oferta turcilor.

La scurt timp după acest episod, patronul FCSB s-a răzgândit, și a acceptat o ofertă mai mică din partea turcilor, care depășește cinci milioane de euro cu tot cu bonusuri.