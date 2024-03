Florin Pîrvu a bifat 48 de apariții la cârma ”lupilor galbeni” din februarie 2023, de când a preluat clubul, și a înregistrat o medie de 1.33 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Florin Pîrvu a rupt tăcerea, după ce a preluat-o pe FC Voluntari: ”Vă spun sincer”

Florin Pîrvu a precizat faptul că nu se aștepta să fie contactat atât de repede după ce a părăsit-o pe Petrolul Ploiești și susține că FC Voluntari se poate salva de la retrogradare în sezonul în curs.

Ilfovenii se află pe locul 15 în play-out-ul Superligii României cu 14 puncte acumulate

”După ce am reziliat cu Petrolul, nu mă așteptam să primesc o ofertă așa rapid. Practic a fost doar o zi în care am fost liber. Am primit oferta de la Voluntari, am vorbit cu președintele clubului, m-a sunat când a aflat că sunt liber. Și, vă spun sincer, cunoscând echipa și cunoscându-l pe președinte, nu am ezitat să accept să vin la Voluntari. Eu cred foarte mult că putem salva echipa de la retrogradare în acest sezon.

Punctele sunt foarte apropiate între echipe (în Play-Out). Valoarea loturilor este sensibil egală. Se poate întâmpla orice. Începe un nou campionat și trebuie să credem, asta e foarte important pentru noi.

Am luat contact cu băieții la primele 3 antrenamente. Le-am transmis ce am avut de transmis și am primit un feedback bun de la ei. Reacție este bună și îmi dă încredere că ne putem realiza obiectivul.

Am găsit aici un lot de jucători care nu reflectă poziția actuală din clasament. Am încredere, trebuie să muncim mult, nu mai avem timp să ne lamentăm. Luni este primul meci contra celor de la UTA, în deplasare, și trebuie să facem tot ce ține de noi să ne întoarcem cu puncte de acolo”, a spus Florin Pîrvu, potrivit SportTotal.

Pentru FC Voluntari urmează meciul cu UTA Arad luni, 18 martie, de la ora 17:30, în prima etapă a play-out-ului Superligii României, pe stadionul ”Francisc von Neuman”.