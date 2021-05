EXCLUSIV: Decizie complet neasteptata a CFR-ului in privinta lui Alex Chipciu. Ce se intampla cu jucatorul

Alex Chipciu (31 de ani) a prins 29 de jocuri la CFR in acest sezon.

Chipciu a marcat doua goluri si a dat 4 pase decisive de la inceputul campionatului. Fotbalistul mai are contract la Cluj pana in vara lui 2022, dar s-ar putea desparti de CFR in aceasta vara. Clubul e gata sa-l lase sa plece in cazul in care jucatorul vine cu o propunere concreta, anunta sursele www.sport.ro. Chipciu e inca interesant in mercato.

Echipe din Turcia si din zona Golfului au incercat sa-l atraga inainte ca Alex sa ajunga la CFR, in ianuarie 2020. Pentru Chipciu a existat interes de la Gaziantep FK, fosta echipa a lui Sumudica, dar si din Arabia Saudita sau Emiratele Arabe Unite. Chipciu e constient ca ar putea da ultima lovitura financiara importanta a carierei daca alege estul, astfel ca va explora piata in cautarea unei optiuni care sa-l multumeasca.

La CFR, Chipciu are un salariu de 20 000 de euro pe luna. Campioana din ultimii 3 ani a fost de acord sa-i plateasca si o prima de instalare in valoare de 400 000 de euro, bani pe care fostul stelist urma sa-i primeasca in mai multe transe.

Chipciu a jucat in Belgia pentru Anderlecht si in Cehia pentru Sparta Praga dupa ce a plecat de la actuala FCSB, in 2016.

La finalul meciului cu Sepsi, pierdut de CFR cu 1-0, Chipciu a avut o altercatie cu un suporter, pe care l-a luat de gat. Fanul l-a jignit in prealabil. Spiritele s-au potolit in urma interventiei oamenilor de securitate.