Ultima echipă pe care tehnicianul din Cornu a antrenat-o este FC Argeș. A stat pe banca piteștenilor în perioada octombrie 2023 - mai 2024, generând 16 prezențe la cârma acestora și o medie de 1.44 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Eugen Neagoe își pregătește revenirea în Liga 1: clubul la care poate ajunge

Eugen Neagoe ar fi aproape să-i ia locul lui Andrei Prepeliță pe banca Gloriei Buzău. Echipa din Crâng este ”lanterna roșie” a sezonului regulat din SuperLiga României.

Nou-promovata a acumulat cinci puncte până în clipa de față după ce a înregistrat o victorie, două rezultate de egalitate și cinci eșecuri, după șapte etape scurse din campionat.

”Câtă vreme Gloria are antrenor, vă rog să mă înțelegeți că nu pot spune prea multe. Dacă va fi reziliat contractul dintre club și Andrei Prepeliță, atunci, da, se poate dezvolta subiectul.

Recunosc însă că am fost întrebat de cineva de acolo anumite chestiuni de principiu, dar aveți răbdare”, a spus Eugen Neagoe, potrivit DigiSport.

Ce spunea Andrei Prepeliță după ce a promovat cu Gloria Buzău în Liga 1

”O promovare istorică, să spun. Având în vedere că Gloria nu a mai fost de 15 ani în Liga 1. Ne-am asumat acest obiectiv de la începutul campionatului. Cred că am fost printre puținele echipe care, declarativ, ne-am asumat această povară. A cântărit greu. Presiune pe jucători. Dar, era clar că dacă am coborât de la Liga 1, la Liga 2, nu-mi doresc decât să revin cât mai repede în primul eșalon.

Cu bune și cu rele a fost sezonul ăsta. Meciuri bune, altele mai puțin bune. Nu am avut un lot în momentul în care am preluat echipa și a trebuit să facem o echipă nouă. Pe fugă. Au fost și decizii bune, și decizii mai puțin inspirate.

Trebuie să fim realiști. Eu cunosc foarte bine Liga 1. Din 25 de sezoane, și ca antrenor, și ca jucător, 23 sunt acolo. Trebuie să formăm o echipă bună împreună cu jucătorii pe care-i avem. Mai aducem ceva jucători, care să aducă un plus. Facem o pregătire bună și să fim o echipă care să se poată bată pentru orice punct.

(n.r. Rămâneți la FC Buzău și la anul?) Da. Am ales să vin în Liga 2, neavând licența PRO... Au fost toate acele probleme cu licențele. Eram sătul. Am avut o discuție în vară cu două echipe din Liga 1, dar am ales să vin la Liga 2 și să urc în Liga 1 și să beneficiez de acea derogare care se dă antrenorilor care promovează”, a spunea atunci Andrei Prepeliță pentru Sport.ro.