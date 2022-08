Eugen Neagoe a vorbit de plecarea de la U Cluj încă de la primul meci: „Dacă nu se întâmplă asta, părăsesc corabia!” 

U Cluj s-a despărțit de Erik Lincar (43 ani), după ce ardelenii au înregistrat 4 înfrângeri consecutive în campionat: 1-3 cu FC Argeș, 0-1 cu Petrolul, 1-2 cu UTA Arad și 0-1 cu Sepsi OSK.

În locul antrenorului care a promovat-o pe U Cluj, conducerea clubului l-a numit pe banca tehnică pe Eugen Neagoe (55 ani). Iar schimbarea a fost de bun augur pentru ardeleni, U Cluj a remizat pe terenului Voluntariului, 0-0, în etapa a șaptea din Superligă.

Neagoe vrea în playoff

Noul tehnician al grupării din Transilvania are planuri mari la echipă. Neagoe și-a felicitat jucătorii pentru punctul obținut cu elevii lui Liviu Ciobotariu (51 ani) și a anunțat ca obiectivul este menținerea în primul eșalon, ca în sezonul următor U Cluj să joace în playoff. În caz contract, antrenorul a specificat că nu va mai continua la clubul din Ardeal.

„Cred că am făcut o primă repriză destul de bună. Dacă eram mai atenţi marcam, cu toate că n-am avut multe ocazii. La ultima pasă, dacă eram mai atenţi, puteam înscrie. Chipciu şi Ely puteau marca două goluri fiecare, dacă erau mai atenţi, chiar vorbeam cu ei. În repriza a doua am făcut multe greşeli, cei de la Voluntari au presat, după care cred că iar am avut momente mai periculoase.

Băieţii merită felicitări, nu am jucat ce mi-aş fi dorit, aş vrea să nu mai avem emoţii când mingea e la adversar. Putem îndrepta lucrurile, vreau să le mulţumesc suporterilor şi îi aştept în număr şi mai mare pe Giuleşti în etapa următoare cu Rapid.

Echipa poate rămâne în prima ligă şi sezonul următor putem fi o echipă puternică, care să ajungă în play-off. Dacă nu ajungem în play-off, eu părăsesc corabia”, a declarat Eugen Neagoe, după FC Voluntari – Universitatea Cluj 0-0.