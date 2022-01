”E șef de generație”. Hagi are doar cuvinte de laudă pentru jucătorul transferat de la Dinamo

Atacantul crescut în ”Ștefan cel Mare” nu mai intra în planurile dinamoviștilor și a fost pus pe liber. Hagi l-a luat la Farul Constanța și a vorbit în termeni laudativi despre atacantul care a fost lovit de multe accidentări până la această vârstă.

Moldoveanu a debutat în tricoul celor de la Farul în amicalul cu Dinamo, încheiat cu scorul de 2-2.

"A fost un meci foarte bun. Rezultatul contează mai puțin, antrenamentul era important. Ofensiv am marcat goluri, dar pe partea defensivă am greșit și am primit goluri. A fost un antrenament foarte bun, a fost o atmosferă de meci oficial. Încercăm să revenim la forma noastră, muncim, iar echipa a arătat bine după o pauză de 10 zile.

Omoh are calitate, dar încă nu e pregătit. Robert Moldoveanu este un băiat talentat, un șef de generație care a avut ghinion. Are timpul lui, credem în el, va dura până se va obișnui în noi.



Eu cred în jucătorii care au talent, încercăm să aducem jucători talentați aici. Trebuie să-l facem să joace, să intre în filosofia lui. Dinamo a jucat un fotbal foarte bun. Dinamo este un club mare, de tradiție, nu se află într-un moment ușor, dar sper să ia decizii inspirate de acum înainte", a spus Gică Hagi, la microfonul PRO TV.