Discursul lui Tony da Silva după ce a răpus-o pe FCSB: ”Nu îmi e frică de nimic!”

Tony da Silva: ”Nu îmi e frică de nimic!”

Tony da Silva a declarat că este foarte mulțumit de prestația echipei sale și a ținut să își felicite elevii pentru evoluția avută în Ghencea.

De altfel, Tony a avut cuvinte de laudă și la adresa adversarilor, despre care a spus că au rămas periculoși chiar și după eliminarea lui Darius Olaru.

”Meritam, am întâlnit o echipă foarte bună. Azi am câștigat, putem să dăm mai multe goluri, dar noi avem multe ocazii și nu marcăm. Azi am reușit să înscriem și să nu luăm gol. Am știut să suferim. Săptămâna trecută am făcut cadouri, azi am ajuns la hotel la aproape trei dimineața și aveam nevoie de această descătușare.

Nu e primul gol al lui Bordeianu din afara careului. Și ei au avut ocazii, nu a fost un meci atât de frumos, gazonul nu a permis asta. Noi am marcat. Când ai nevoie de puncte, echipa e stresată. Eu niciodată nu cer echipei să se retragă, nu îmi e frică de nimic. Din contră, eu aveam trei fundași pe bancă, restul erau atacanți și mijlocași. Eu niciodată nu o să îi cer echipei să se retragă.

Ei au schimbat sistemul și noi ne-am retras un pic, pentru că avem nevoie de puncte. Am câștigat trei puncte, la ce fotbal am jucat până acum, meritam mai multe puncte. Este frustrant că nu avem mai multe puncte, dar mergem înainte.

Înainte de meci i-am spus lui Talison să aibă grijă la ghete să nu alunece, pentru că eu am mulți ani de fotbal. El a alunecat. Sunt mici detalii care fac diferența. L-am certat, normal. Sunt fericit, sunt bucuros, sunt alături de băieți la bine și la greu. E meritul lor, au luptat.

Sută la sută, FCSB va arăta altfel în Europa. Au arătat că au valoare și cu un om în minus. Puteam să dăm mai multe goluri, dar nu uităm că am avut în față o echipă foarte bună. Le dorim să meargă mai departe în Europa League.

Nu sunt mulțumit, noi puteam să avem șase puncte. Contează că am câștigat”, a spus Tony da Silva la finalul meciului.

