Printre fotografiile comentate de fostul stoper în cadrul emisiunii s-a numărat și una făcută pe 7 martie 2011, după un meci Steaua (actuala FCSB) - FC Brașov, scor 0-3.

Florin Gardoș, despre gestul de a îngenunchea în fața fanilor: "Mi s-a părut prea mult"

Echipa antrenată la acea vreme de Marius Lăcătuș a fost învinsă clar, iar jucătorii au recurs la un gest inedit după meci, așezându-se în genunchi pe teren, în fața fanilor, prezentându-le scuzele.

Florin Gardoș dezvăluie că Mihai Stoica a fost cel care a venit cu această ideea, oficialul clubului făcând și el același lucru. După 11 ani, fostul internațional este de părere că gestul a fost unul exagerat.

"A fost meciul cu FC Brașov. Fotbaliștii lui Dortund au făcut același lucru cu puțin timp înainte și a fost ideea lui MM să facem chestia asta pentru că pierdusem cu 3-0 acasă.

Mi s-a părut prea mult. Până la urmă, e fotbal și nu s-a întâmplat nimic, adică nu retrogradasem. Într-adevăr, sezonul nu a fost grozav, dar în final am câștigat Cupa României și am bătut Dinamo, adică am salvat cumva sezonul pe final", a spus Florin Gardoș, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

În sezonul 2010/2011, Steaua a încheiat pe locul 5, cu 57 de puncte. Oțelul Galați a câștigat campionatul, iar în fața echipei patronate de Gigi Becali s-au mai aflat Poli Timișoara, FC Vaslui și Rapid.

Totuși, Steaua a câștigat Cupa României în sezonul respectiv, după ce a învins-o în finală pe Dinamo, la Brașov, scor 2-1.