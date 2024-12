Campioana a obținut trei puncte importante, grație golurilor marcate de Daniel Bîrligea și David Miculescu. Ale Diez a marcat pentru moldoveni pe finalul partidei, dar Botoșaniul nu a reușit să plece cu cel puțin un punct de la București.



Daniel Bîrligea (24 de ani) a tras primele concluzii după ce marcat din nou pentru campioana României și spune că va merge în Germania alături de colegii săi pentru meciul cu Hoffenheim din Europa League, chiar dacă este suspendat.



Daniel Bîrligea: ”Ne dorim locul 1”



„Încerc să marchez cât de mult pot. Este important pentru un atacant să fie pe primul loc în clasamentul golgheterilor. Mă gândesc însă doar cum să luăm campionatul. În primul rând, am vrut să ne luăm revanșa. Botoșani este o echipă care luptă. Știam că cele 3 puncte sunt fundamentale.



Ne face plăcere să fim acolo sus și să ne menținem locul. Văzând echipele că stau pe locul tău, nu e tocmai ok. Ne dorim locul 1, pentru că este al nostru. Îmi place să joc cu Olaru, ne găsim foarte bine. Cred că o să merg în Germania să îi susțin, chiar dacă nu o să fiu în teren. Deja am început să fiu mai atent cu arbitrii, să vorbesc mai puțin că am văzut că se supără repede”, a spus Bîrligea, la flash-interviu.



În următoarea etapă, FCSB va avea parte de un test dificil, în deplasare, cu Farul Constanța, în timp ce FC Botoșani, care rămâne penultima în Superligă, va juca acasă cu Hermannstadt.