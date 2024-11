Chică-Roșă a deschis scorul pentru gazde în minutul 30, iar Gheorghiță a stabilit scorul final după ce a reușit să egaleze în minutul 85.



Astfel, Botoșaniul ratează șansa de a urca în clasament peste „vecina” Unirea Slobozia, dar se distanțează, cel puțin temporar, de ultima poziție din clasament.



După meciul cu Poli Iași, antrenorul lui FC Botoșani, Liviu Ciobotariu, a tras primele concluzii și s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut de echipa sa.



Liviu Ciobotariu: ”Rezultat echitabil”



"Pe un șut respins trebuia să respingem mingea, noi am rămas pe loc. Este un rezultat echitabil, îmi pare rău că nu am câștigat. Aveam nevoie de victorie din cauza situației din clasament, dar și pentru că era oarecum un derby al Moldovei.



S-a văzut că nu am avut prospețime. Nu am reușit să pasăm, mai ales pe culoar. Am fost destul de greoi. Este un rezultat care nu ne ajută. Am luat 4 puncte din aceste două meciuri, cu FCSB, respectiv Iași. Sunt puțin dezamăgit de rezultat.



Într-adevăr și ei au avut ocazii. Trebuie să merem înainte, până la urmă este un punct. Îmi pare rău că am primit gol, dar totuși echipa a jucat bine în defensivă. Avem de învățat din aceste lucrui, dar trebuie să mergem înainte.



Este și oricare frustrare pentru că am primit gol pe finalul meciului. Va fi un meci greu cu Farul, este o echipă puternică, dar trebuie să mergem acolo și să câștigăm puncte”, a spus Ciobotariu, la flash-interviu.