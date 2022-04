Meciul cu FCSB, 0-1, din ultima etapă l-a înfuriat pe Dan Petrescu (54 ani). Antrenorul campioanei României a contestat decizia lui Istvan Kovacs (37 ani) de a-l elimina pe Mateo Susic (31 ani), după un fault la mijlocul terenului asupra lui Darius Olaru (24 ani).

Petrescu acuză că arbitrul din Carei a dezavantajat-o pe CFR, lăsând-o în 10 oameni mai mult de o repriză, și a schimbat total soarta meciului. Însă, tehnicianul nu este singurul din tabăra clujenilor care s-a plâns de deciziile lui Kovacs. După meci, Cristi Balaj a precizat că a fost dezamăgit de modul în care fostul său coleg a judecat fazele de la derby-ul din Gruia. Doar că președintele ardelenilor a revenit asupra declarației și a mărturisit că s-a referit stric la abordarea lui Kovacs, de a lăsa jocul mai liber în primele minute. De asemenea, Balaj a ținut să se delimiteze de afirmațiile acide ale lui Dan Petrescu.

Balaj: „Susic ar fi interpretat altfel situația”

„Legat de eliminarea împotriva celor de la FCSB eu am avut o opinie diferită. Am fost supărat pe alte lucruri, în primul rând pe ceea ce am jucat. Aș avea o stare de penibilitate dacă aș vorbi de arbitraj foarte mult. M-au zgâriat, din punct de vedere ca al unui specialist, anumite decizii care au fost luate până la eliminare, un managament ratat.

Probabil dacă s-ar fi aplicat ca la nivelul din Champions Leagur măsurire disciplinare, atenție mare, și noi, cei de la CFR Cluj, am avut un jucător, Boateng, care ar fi trebuit avertizar, probabil și Susic ar fi interpretat altfel situația. A vrut să facă un fault tactic de joc, să oprească o acțiune promițătoare, dar nu a putut face acest lucru din cauza vitezei. A avut acea intrare pe care o regretă. Este primul cartonaș roșu din cariera lui. Și nu activează de 2 ani. Asta spune multe.

Eu am avut o declarație după meci care a fost asociată cu cea a lui Dan Petrescu. El este specialist pe ceea ce înseamnă antrenamente, pregătire. Nu întâmplător a fost dorit la echipa națională. Dar eu consider că la arbitraj mă pricep mai bine”, a declarat Cristian Balaj la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.

