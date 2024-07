Constantin Grameni îi simte lipsa lui Louis Munteanu: ”Nici nu trebuia să vorbim!” Ce spune despre plecarea lui Edi Iordănescu de la națională

Constănțenii lui Gică Hagi rămân astfel singura echipă fără gol marcat după primele două etape.

Constantin Grameni: ”Se simte absența lui Louis Munteanu!”

Deși Farul rămâne fără gol marcat, Constantin Grameni a sesizat o îmbunătățire în jocul constănțenilor față de etapa trecută, când echipa lui Gică Hagi a pierdut cu Unirea Slobozia, scor 0-1.

Cu toate astea, Dina Grameni spune că faptul că echipa nu marchează ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru jucători și a recunoscut că îi simte lipsa lui Louis Munteanu, fotbalistul care s-a întors la Fiorentina după două sezoane petrecute la echipa de la malul mării.

”Sincer, față de meciul trecut, unde nu am avut o prestație, a fost o îmbunătățire a jocului, dar nu avem cum să fim mulțumiți din ce moment ce au trecut două etape și nu am marcat. Chiar dacă Oțelul e o echipă foarte bună, ne-am dorit victoria, ne dorim victoria la fiecare meci. Vom munci în continuare, pentru că urmează două jocuri acasă și trebuie să luăm șase puncte.

Nu știu ce să spun, e și puțină neșansă. Muncim la antrenamente, avem multe exerciții de finalizare, dar, cum ratează colegii mei, pot rata și eu, poate rata oricine, se întâmplă. Cu meciurile, cu intratul în ritmul de competiție, vor veni și golurile.

Se simte absența lui Louis Munteanu, pentru că cel puțin eu, jucând cu el de la 7-8 ani, avem foarte multe relații de joc, ne cunoșteam pe teren, nici nu trebuia să vorbim, știam de dinainte unde se demarcă, unde să pasez, dar nu putem să ne plângem pentru că Louis e la Fiorentina acum, noi trebuie să vedem cum putem face cel mai bun joc cu jucătorii pe care îi avem. Avem jucători cu multă calitate, jucători care s-au întors acasă. Eu zic că de meciul viitor vom începe să marcăm și vom lega victorii, pentru că suntem o echipă foarte bună și talentată”, a spus Constantin Grameni la finalul meciului.

Întrebat despre viitorul său, Grameni a mărturisit că și-ar dori să prindă un transfer la o echipă din afara României, însă nu se grăbește și spune că va fi concentrat total cât timp va îmbrăca tricoul Farului.

”Nu știu cum să răspund, eu am spus-o mereu și nu mă ascund de chestia asta, pentru că orice jucător tânăr din Superligă vrea să facă pasul în străinătate și să ajungă la cel mai înalt nivel. Îmi doresc și eu să ajung în fotbalul european. Mă simt pregătit și simt că pot face pasul, dar, dacă nu va veni, nu e nicio problemă, eu sunt la Farul, sunt concentrat sută la sută, voi da totul pe teren pentru clubul pe care îl iubesc și unde am crescut”, a adăugat Grameni.

Fotbalistul a vorbit și despre plecarea lui Edi Iordănescu de la echipa națională. În cantonamentul echipei naționale de dinainte de EURO 2024, Constantin Grameni și Răzvan Sava s-au antrenat alături de tricolori, însă, în cele din urmă, cei doi au fost lăsați acasă.

”Cred că am același sentiment pe care îl are toată țara, regret, pentru că domnul Edi Iordănescu a făcut ceva minunat la echipa națională. Este o familie, este un grup extrem de unit, am obținut rezultate extraordinare, chiar dacă lumea nu credea. Nu ne calificasem de opt ani și am ajuns să câștigăm și grupa de calificare și grupa la EURO. Îmi pare rău, am și lucrat cu el zece zile la echipa națională și mi-a lăsat o părere extraordinară. Normal că îmi pare rău. Și mie, și lui Sava ne-a spus că noi ne câștigăm selecțiile, el are încredere totală în noi, ne-a adus să ne integrăm cât mai repede pentru viitor și mingea e la noi, cum se spunem. Totul depinde de noi”, a spus mijlocașul.

