CHINDIA - CRAIOVA 1-1 | "Un egal cat o victorie. Le-am dat exemplul asta." Echipa lui Moldovan a jucat peste 60 de minute in inferioritate. Cum si-a motivat jucatorii

Chindia a ramas in inferioritate numerica in minutul 28 al partidei, cand Ivancic a luat cartonasul rosu pentru un cot aplicat in figura lui Balasa. In minutul 61, Chindia a reusit sa deschida scorul cu un sut foarte bun al lui Bic. Trei minute mai tarziu Cicaldau a restabilit egalitatea. La finalul partidei, Viorel Moldovan s-a declarat foarte multumit de rezultat si mai ales de prestatia jucatorilor sai:

"Vreau sa imi felicit baietii. Mai bine de o ora sa joci in inferioritate impotriva Craiovei si sa obtii un rezultat de egalitate, este echivalentul unei victorii pentru noi. Este un punct important pentru noi, tinand cont de contextul meciului

Le-am spus la pauza si le-am dat exemplul celor de la Rennes. Ei in 8 oameni le-au pus probleme CFR-ului. Si noi trebuia sa facem acelasi lucru, am reusit sa speculam la maxim. Toti baietii au muncit, au fost senzationali si ii felicit. Cu un plus si trebuie sa il felicit pe Bic. A fost senzational, jucator imprumutat de Craiova care a reusit sa inscrie impotriva echipei care l-a imprumutat. A dat dovada de mare mare caracter. Ma bucur ca l-am bagat, am avut o discutie cu el inainte sa vad care e starea lui de spirit vizavi de acest joc si m-a convins.

Studiem pozitionarea adversarului, le-am spus la pauza ca trebuie neaparat sa scoatem o faza fixa in gura portii si sa speculam la maxim. Pacat ca am luat golul egalizator destul de repede. Nu vreau sa comentez arbitrajul. Sunt prea mandru si prea orgolios si nu vreau sa caut alibiuri. Ok, a fost sau n-a fost, pana la urma asta este viata. Asta incerc sa le transmit baietilor, sa fie drepti. Sunt mandru de ei. Acesti suporteri minunati care ne-au impins si astazi de la spate, sunt senzationali. Daca jucam meci de meci la Targoviste cred ca era stadionul plin meci de meci. Astfel de jocuri trebuie sa le joci fara retinere, chiar daca ai adversari puternici in fata ta, nu ai nimic de pierdut. Imi doresc o mai multa dinamica si posesie", a spus antrenorul Chindiei la final.