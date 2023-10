”Ce mesaje ai primit de la fanii dinamoviști?”. După câteva secunde, Dorin Rotariu a răspuns râzând

Transferat cu surle și trâmbițe la FCSB, Dorin Rotariu (28 de ani) a fost titularizat în meciul cu FC Voluntari, așa cum a anunțat și Gigi Becali, patronul echipei, dar nu a jucat foarte mult.

La pauză, Rotariu, care a evoluat pe postul de extremă dreaptă, a fost schimbat după ce ”nu a jucat prea bine”. Aceasta a fost expicația antrenorului Elias Charalambous.

După debutul la FCSB, fostul dinamovist a tras și primele concluzii și a fost întrebat și despre mesajele pe care le-a primit din partea fanilor fostei sale echipe.

Dorin Rotariu: ”Indiferent cât joc, o să-mi fac datoria cât pot”

„Trebuia să câștigăm, am avut ocazii mari și în prima repriză și în a doua, n-a vrut să intre. Sunt meciuri în care, indiferent ce faci, cât muncești, nu dai gol. A fost bine, am vrut să fac mai multe, să ajut echipa să câștige însă din păcate nu am reușit.

Eu m-am pregătit, mi-am făcut antrenamentele sută la sută și când voi avea șansa de a juca voi fi pregătit. Am venit să joc și să-mi fac datoria. Normal, erau șanse mai puține să joc din prima după o săptămână și jumătate de antrenamente. Îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm.

Indiferent cât joc, eu o să-mi fac datoria cât pot. Eu am experiență, am fost la multe cluburi în alte țări și pentru mine fiecare meci este examen, îmi doresc să câștig fiecare meci.

Nu am vrut să aștept prea mult, am așteptat o bună perioadă de timp, am fost liber de contract și nu am vrut să exagerez, să pierd prea multe. Am avut discuții aproape în fiecare perioadă de transfer.

(n.r. - ce mesaje ai primit de la fanii dinamoviști?) Nu de bine! (n.r. - râde) Am fost primit super, mă bucur că am fost primit cu atâta fericire. Mie îmi place să răspund pe teren”, a spus Dorin Rotariu, la flash-interviu.

În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 30 de puncte și va fi lider și după această etapă, indiferent de rezultatul dintre CFR Cluj și Oțelul Galați.

Dacă CFR va reuși să câștige în Gruia în fața echipei lui Dorinel Munteanu, atunci ardelenii se vor apropia la un singur punct de echipa lui Gigi Becali după 13 runde.

În următoarea etapă, FCSB va juca la Ploiești cu Petrolul, iar FC Voluntari va primi vizita celor de la Sepsi OSK.