Ca Burleanu la FRF! Sorin Cârțu va fi președintele Universității Craiova pentru următorii doi ani. A fost singurul candidat

Sorin Cîrţu este unicul candidat pentru următorul mandat de preşedinte al Ştiinţei, cel care va conduce din punct de vedere managerial destinul clubului în următorii doi ani.

"Aşa cum am precizat în ultimul comunicat oficial referitor la subiectul alegerilor, scrutinul va avea loc în ziua meciului cu CFR Cluj, duminică, 10 aprilie 2022. Secţiile de votare vor fi amplasate în incinta stadionului „Ion Oblemenco”, toate detaliile urmând a fi comunicate în perioada următoare", a anunţat clubul craiovean, potrivit News.ro.

Sorin Cârțu: ”Eu cu Marian Copilu nu suntem într-o concurență”

La începutul acestui an, Sorin Cârțu a vorbit despre situația clubului oltean la nivel administrativ. Fostul mare jucător al formației din Bănie ocupă funcția de președinte onorific. Acesta a dorit să se detașeze de fotbal, după 25 de ani de antrenorat.

„Eu cu Marian Copilu nu suntem într-o concurență. Eu am rămas la echipă exact pe aceeași poziție ca până acum. Nu faceți nicio greșeală dacă îmi ziceți domnul președinte, asta este poziția mea. Eu nu mă simt lezat de această venire la club și de numirea pe care a făcut-o domnul Rotaru cu Marian.

Eu, întotdeauna la clubul ăsta, am cerut să am responsabilități limitate care să nu creeze stres. Dacă voiam, antrenăm în continuare. Am vrut o detașare de fotbal, iar clubul mi-a dat exact ce am negociat.

Nu am niciun fel de stres sau supărare. Pe 15 martie, contractul meu se termină. Dacă vor să terminăm pe aceeași poziție foarte bine, dacă nu ne strângem mâinile. Eu oricum voi fi alături de ei în continuare. Am fost alături de proiectul acesta de la început. Era o situație grea în Craiova fără fotbal”, a spus Sorin Cârțu, la emisiunea Ora Exactă în Sport.