Presa din Turcia a anunțat în cursul zilei de marți că afaceriștii turci, Serhan Cetinsaya și Sertac Guven au achiziționat clubul Petrolul Ploiești.

Primele informații în legătură cu acest subiect au apărut în iarnă, în timpul cantonamentului desfășurat de ”Lupii Galbeni” în Antalya. Mai mult, atunci, Cetinsaya ar fi fost prezent la un amical al ”Lupilor Galbeni”, contra ucrainenilor de la Chernomorets Odessa, pentru a discuta despre achiziționarea unui pachet de acțiuni.

Tot Serhan Cetinsaya își manifesta interesul de a se implica financiar la Universitatea Cluj, însă această mutare nu s-a mai concretizat.

Sport.ro a încercat să ia legătură cu președintele clubului, Claudiu Tudor, însă acesta nici nu a confirmat, nici nu a infirmat aceste informații.

Presa din Turcia anunță că Serhan Cetinsaya și Sertac Guven au achiziționat clubul ploieștean și pregătesc o schimbare importantă pe banca tehnică. În locul lui Laszlo Balint, pe banca tehnică a formației de pe ”Ilie Oană” ar urma să ajungă Mehmet Topal, fostul star de la naționala Turciei.

Petrolul ar urma să fie preluată de antrenorul Mehmet Topal. Reacția lui Laszlo Balint

De-a lungul timpului, Topal a evoluat pentru formații precum Galatasaray, Valencia, Fenerbahce, Basaksehir sau Beșiktaș, dar ar fi la prima experiență de antrenor dacă va ajunge la Petrolul.

Mehmet Topal declara la finalul anului trecut că a primit mai multe oferte pentru a deveni antrenor, însă a așteptat momentul potrivit. Mai mult, Mehmet Topal spunea că ar fi mai încântat să preia o echipă din străinătate.

”Cred că este foarte dificl să fii antrenor în Turcia. Din păcate, toți sunt antrenori în țara noastră. Antrenorul are o responsabilitate uriașă. Dacă vrei să ridici nivelul echipei, trebuie să fii implicat 24 de ore pe zi.

După ce m-am lăsat de fotbal, nu am vrut să mă grăbesc prea mult. Am vrut să observ. Am muncit mereu să devin mai bun”, spunea Mehmet Topal la finalul anului trecut, potrivit ntvspor.net.

Întrebat despre o posibilă despărțire de Petrolul, Laszlo Balint a declarat că nu vrea să comenteze nimic deocamdată și a explicat că nu a primit nicio informație în acest sens din partea conducerii clubului.

”Nu comentez absolut nimic. Au mai apărut informații de genul ăsta, cu domnul Ursea. Nu am ce să comentez în momentul ăsta. Nu (n.r. nu i-a transmis nimic conducerea clubului. Exact (n.r. va fi antrenorul echipei și în următorul sezon)”, a pus Laszlo Balint pentru Sport.ro.