Andrei Prepeliță l-a ghicit pe Neil Lennon: ”Mă așteptam să schimbe sistemul!”

Andrei Prepeliță: ”Mă așteptam ca Neil Lennon să schimbe sistemul!”

Andrei Prepeliță a declarat la finalul jocului că este mulțumit de rezultatul echipei sale și a dezvăluit că a anticipat echipa folosită de Neil Lennon, având în vedere discuțiile din ultimele zile.

De altfel, Prepeliță a avut cuvinte de laudă la adresa lui Constantin Budescu, cel care a restabilit egalitatea pe tabelă după ce a transformat penalty-ul obținut în urma unui henț comis de Andrei Borza.

”Prima repriză nu a fost rea, dar trebuia mai multă încredere! Echipa are nevoie de încredere, suferim la omogenitate, dar muncim zi de zi. Nu m-am uitat pe statistică, dar băieţii au făcut un meci bun, am avut inițiativa, am fost agresivi în limita regulamentului. Publicul ne-a sprijinit, punctul acesta ne dă încredere.

Analizând jocurile lor şi văzând ce se discută în jurul echipei, mă aşteptam să schimbe sistemul. Nu știu dacă a fost bine sau nu, cer este că noi am fost pregătiţi. Am greșit unul sau doi jucători în momentul în care am făcut analiza cu băieții.

Pe Budescu de asta l-am adus, să se arate în momentele grele. Îmi place să lucrez cu jucători cu personalitate cum e Budescu. Chiar dacă nu a jucat de la început, e un jucător care mă ajută în vestiar, şi el şi Dragoş Grigore. Formăm un grup bun”, a spus Andrei Prepeliță la finalul jocului.

