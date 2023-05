Andrei Ivan a vorbit despre penalty-ul cu FCSB: „Nu pot să-mi explic!” și situația Universității: „Suntem ca UNICEF-ul!” 

CFR Cluj și Universitatea Craiova au remizat în runda a șaptea a play-off-ului, 1-1, la capătul unei meci în care fiecare echipă își putea adjudeca toate cele 3 puncte pe final.

Andrei Ivan reclamă modul în care Universitatea Craiova irosește ocaziile de gol

Andrei Ivan (26 ani) și-a spălat păcatele pentru meciul din etapa trecută cu FCSB, 1-2, când a executat slab o lovitură de la 11 metri, și a marcat golul egalizator. Pe lângă explicația pentru penalty-ul modest, căpitanul Universității Craiova a vorbit și despre ocaziile pe care oltenii le tratează cu lejeritate și nu reușesc să înscrie.

„Am crezut că sunt în offside, nu am crezut că este gol. Sunt bucuros că am marcat și nemulțumit că nu am câștigat.

Avem 36 de puncte, cei de la CFR au 39, suntem tot la 3 puncte. Trebuie să ne întoarcem la Craiova și să câștigăm cu cei de la Farul. S-a vorbit foarte mult de acel penalty, am și greșit. Nu pot să-mi explic cum am avut acea execuție, dacă mai dau de 100 de ori nu mai reușesc asta. Dar poate așa a vrut Dumnezeu și mi-a dat să marchez astăzi cu CFR-ul.

Noi suntem ca UNICEF-ul, pe toți îi ajutăm. A avut o zi bună Scuffet, cu FCSB a avut Târnovanu, nu am putut să înscriem. Și așa pierdem și puncte. Ne-a lipsit concentrarea în fața porții, avem multe ocazii pe meci, faze fixe, cornere”, a declarat Andrei Ivan la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj și-a diminuat semnificativ șansele la titlu. Cu trei etape înainte de final, elevii lui Dan Petrescu au cu 7 puncte mai puțin decât liderul Farul Constanța, în timp ce Universitatea Craiova nu mai are nici măcar șanse teoretice. Este la 10 puncte în spatele dobrogenilor.

Clasament play-off:

1. Farul - 46 puncte

2. FCSB - 40 puncte, cu meci în minus

3. CFR Cluj - 39 puncte

4. Universitatea Craiova - 36 puncte

5. Rapid - 34 puncte

6. Sepsi - 25 puncte, un meci în minus