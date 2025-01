La jumătatea lunii ianuarie, Mihai Stoica a vorbit despre situația lui Alexandru Musi (20 de ani), extrema campioanei care reprezintă o soluție pentru regula U21.

Musi s-a întors vara trecută la FCSB, după un împrumut la Petrolul. Internaționalul U20 a început sezonul ca titular, a marcat trei goluri, însă ulterior a acuzat niște probleme medicale și a fost criticat de Gigi Becali în dese rânduri fie pentru că ar avea kilograme în plus, fie pentru că pierde prea des mingea.

Mihai Stoica dezvăluie că Alexandru Musi i-a transmis în câteva rânduri că ar vrea să plece de la FCSB și să meargă la un club unde să poată evolua constant. Cerința jucătorului a venit după ce Gigi Becali a anunțat că Mihai Toma (17 ani) va fi jucătorul său preferat pentru respectarea regulii U21 în campionat.

Alexandru Musi rămâne la FCSB

Gigi Becali s-a gândit să-l cedeze pe Alexandru Musi la Petrolul Ploiești sau Sepsi OSK pentru a-i întări, iar Rapid să nu prindă play-off-ul, însă nu a mai pus în practică planul.

"Eu am zis că-l las doar la Sepsi, ori la Petrolul, dar MM mi-a zis 'Băi, Petrolul nu are forţa s-o scoată pe Rapid (n.r. - din play-off)'. 'Bine, atunci îl dăm la Sepsi', dar Sepsi are (n.r. - jucător U21, pe El Sawy).

Atunci am zis că-l ţinem noi, că avem multe meciuri şi nu ştii ce se întâmplă, mai avem multe lucruri de jucat", a spus patronul de la FCSB, potrivit Prima Sport.