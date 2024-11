Egalul nu ajută foarte mult cei doi granzi din Liga 1. Rapid rămâne sub linia de play-off, în timp ce gazdele au ratat șansa de a egala rivala "U" Cluj în fruntea clasamentului.



Alin Fică și-a pedepsit fosta echipă



Alin Fică a jucat patru luni pentru Rapid, la finalul anului 2020. El nu s-a impus în echipa giuleștenilor, dar în acest meci a fost aproape să aducă cele trei puncte în contul CFR-ului.



După meci, Fică a spus că CFR Cluj ar fi meritat victoria în acest duel:



"Cred că meritam victoria. De asta sunt puțin supărat. Fiind și primul meu gol în Liga 1, chiar îmi dorem să câștigăm cu golul meu. Nu s-a întâmplat nimic,era normal să protejăm puțin rezultatul. Poate trebuie să fim puțin mai concentrați. A fost o perioadă foarte grea, după ce am terminat perioada de U21. Am vorbit cu "mister" (n.r Dan Petrescu), mi-a spus că am răbdare și să îmi aștept șansa.



Cu această victorie ar fi fost un plus de moral, dar e ok și un punct. Mergem să câștigăm meciul următor, la Craiova", a declarat Alin Fică, după remiza dintre CFR Cluj și Rapid.



Final nebun în CFR Cluj - Rapid



Prima repriză a duelului dintre CFR Cluj și Rapid a fost destul de liniștită. Duelul "s-a încins" în ultimul sfert de oră. Giuleștenii puteau da lovitura prin Aaron Boupendza, dar șutul acestuia a zguduit bara transversală.



La scurt timp după a venit replica CFR-ului. Matei Ilie a reluat puțin pe lângă poartă în urma unei lovituri de colț. În minutul 81 a picat unicul gol din Gruia. Fost jucător la Rapid în Liga 2, Alin Fică a înscris cu o execuție ciudată. Acesta a șutat cu latul de la marginea careului, dar portarul Siegrist a fost mascat de fundașii săi.



Mingea l-a surprins pe Siegrist, care nu a reușit să mai respingă șutul. A fost primul gol încasat de Rapid după cinci meciuri la rând în care Siegrist a ținut poarta intactă. CFR Cluj se îndrepta spre un succes foarte important, dar Rapid a mai avut un cuvând de spus. Borisav Burmaz a egalat în prelungiri, după o incursiune a lui Sebastian Borza în careul advers.



În runda următoare, ardelenii vor înfrunta Universitatea Craiova în deplasare. De partea cealaltă, elevii lui Marius Șumudică vor primi vizita Petrolului în "Primvs Derby". În urma rezultatelor din această rundă, Rapid rămâne în afara locurilor de play-off.