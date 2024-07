Alexandru Mitriță, luat peste picior după ce a fost rezervă la Sibiu: "A făcut un pas înainte!"

În mod surprinzător, Alexandru Mitriță, probabil cel mai bun jucător al CSU Craiova, a fost lăsat pe bancă pentru partida cu echipa de la Sibiu.

Mitriță a intrat pe teren în minutul 60, iar cea mai mare ocazie a meciului a venit în minutul 72, când "Piticul atomic" a șutat în forță de la distanță, dar cu toate astea nu a reușit să aducă victoria echipei oltene.

Mitriță, de la jucătorul anului la rezervă de lux

După meci, fostul arbitru și actual analist sportiv, Constantin Zotta, a încercat să identifice motivul pentru care Mitriță a fost lăsat pe banca de rezerve și a fost ironic la adresa winger-ului.

„Până la urmă, a făcut un pas înainte că a fost lăsat pe bancă. Puțin mai devreme a fost lăsat acasă. Deci, Costel Gâlcă a fost mai elegant decât Iordănescu”, a declarat Constantin Zotta, la Prima Sport.

Cătălin Căbuz: „Când a intrat Mitriță, s-a schimbat jocul total!”

La sfârșitul celor 90 de minute, Cătălin Căbuz, portarul sibienilor, a venit la microfon și a dezvăluit cine a fost jucătorul care l-a „speriat” de la olteni.

„Universitatea Craiova are jucători cu calitate. Când a intrat Mitriță, s-a schimbat jocul total! Mă bucur că am reușit să îmi ajut echipa și să luăm un punct. A fost greu, dar cred că am stat bine defensiv, am stat bine tactic și știu sigur că ne-am dat viața toți pe teren în seara asta”, a declarat Căbuz la flash-interviuri.

Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-0

FC Hermannstadt a avut prima mare ocazie în minutul 13, când Ronaldo Deaconu a șutat din afara careului, însă mingea a trecut pe lângă poartă. Câteva minute mai târziu, Neguț a avut o șansă bună de a deschide scorul, dar șutul său a fost reținut de portarul Popescu.

Pe măsură ce jocul a continuat, sibienii au încercat să profite de avantajul terenului propriu. În minutul 34, Căpușă a centrat excelent în fața porții, dar niciunul dintre colegii săi nu a reușit să finalizeze. Astfel, prima repriză s-a încheiat fără goluri, deși ambele echipe au avut momente bune de joc.

Repriza secundă a fost dominată de Universitatea Craiova, care a presat constant în căutarea golului victoriei. În minutul 50, Andrei Ivan a încercat un șut din afara careului, dar portarul Căbuz a reținut fără probleme. La scurt timp după aceea, Houri a șutat puternic, dar din nou Căbuz s-a dovedit a fi la înălțime, intervenind sigur.

Cea mai mare ocazie a meciului a venit în minutul 72, când Mitriță a șutat în forță de la distanță. Căbuz a scăpat mingea, oferindu-i lui Koljic o șansă imensă de a marca, dar atacantul Craiovei nu a reușit să trimită balonul în plasă.