Alex Pașcanu (26 de ani) a ratat decolarea din Dubai cu lotul, după ce și-a uitat pașaportul în bagajul de cală și nu a putut prezenta autorităților documentul la ieșirea din țară.



Fotbalistul născut la Bârlad, care se află la Rapid de la sfârșitul lui iulie 2024, a clarificat situația și a evidențiat că deține două pașapoarte, de fapt: unul britanic și unul românesc.



La intrarea în Emirate, Pașcanu a folosit pașaportul britanic, iar la ieșire l-a lăsat în bagaj și a prezentat pașaportul românesc, doar că autoritățile nu l-au putut lăsa să părăsească țara, pentru că ar fi trebuit să prezinte același document ca la intrare.



Pașcanu a evidențiat că a fost prea târziu să mai poată intra în posesia bagajului, pentru a-și revendica pașaportul britanic, și a ratat zborul. A mai rămas, astfel, o zi în Dubai, alături de o parte a staff-ului de la Rapid.



Alex Pașcanu a clarificat situația după ce a mai stat o zi în Dubai



”Am mai stat și eu să fac cumpărături. Am avut două antrenamente pe zi și am mai stat și eu o zi! Acum, râdem, glumim, dar vreau să clarific situația. Când am intrat în țară am intrat cu pașaportul britanic și când am ajuns la hotel l-am pus în geamantan.



Când am plecat de la hotel am plecat cu pașaportul românesc. Uitasem cu care intrasem în țară. Și când am intrat la emigrări îmi spun oamenii că nu pașaportul ăsta e bun.



Am fugit să-mi iau bagajul, bagajul era plecat și asta a fost! O greșeală. I se poate întâmpla oricui. A fost o greșeală, data viitoare o să umblu doar cu un pașaport.



M-am refăcut, sunt pregătit de meciul de luni!”, a spus Alex Pașcanu.