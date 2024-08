Alex Chipciu a dezvăluit motivul pentru care U Cluj nu a putut să o învingă pe Petrolul

Iulian Cristea (90+2) a ratat cea mai mare clară ocazie a oaspeţilor, lovitura sa de cap fiind respinsă de portarul Lukas Zima. Petrolul Ploiești putea da lovitura la ultima fază, un contraatac supranumeric, dar Mario Bratu a centrat greşit în faţa porţii.

Prahovenii au mai ratat prin Denis Radu (16), iar U Cluj prin Mamadou Thiam (27). Universitatea Cluj rămâne neînvinsă, alături de Universitatea Craiova şi Oţelul Galaţi.

Reacția lui Alex Chipciu după remiza de la Ploiești

Jucătorul celor de la U Cluj a explicat că gazonul a avut o calitate precară din cauza căldurii, motiv pentru care jocul nu a fost unul de calitate, mai ales în prima repriză.

"Un meci disputat. Am avut și noi momente, dar și ei momente. E un rezultat echitabil, părerea mea. Clar că fiecare meci e diferit, alt stil de joc, alte formații. Prima repriză mi s-a părut cam greoaie și pentru noi, dar și pentru ei. În a doua repriză au fost faze și faze. Am controlat mai mult, dar apoi am intrat în jocul lor de contraatacuri și dueluri. E clar că suferim pentru că noi nu antrenăm asta, noi antrenăm jocul cu mingea.

Și anul trecut am fost la un minut de play-off. În fotbal e relativ totul ca și în viață. Se pare că suntem mai competitivi ca lot față de anul trecut. Să nu uităm că în 5 meciuri am jucat 4 deplasări și suntem pe podium. Să nu fim răutăcioși, clar sunt lucrurile bune.

Am făcut o eroare ca echipă la acea ultimă fază, dar ăsta e fotbalul, mai și greșești. Cred că suntem jucători cu experiență și sperăm să fim tot mai buni", a declarat Alex Chipciu, la Digi Sport.