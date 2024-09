Adrian Mihalcea s-a dezlănțuit după înfrângerea cu Dinamo: "Cu tot respectul, arăta ca un patinoar!"

Cele două echipe s-au duelat duminică seară, de la ora 21:00, în cadrul etapei #9 a Superligii României. Partida s-a disputat pe stadionul "Arcul de Triumf" din București.

Singurul gol al partidei a fost înscris de Cătălin Cîrjan în minutul 32, după un șut din interiorul careului. Mijlocașul crescut la Arsenal Londra a fost servit perfect de către Selmani.

Adrian Mihalcea a făcut praf gazonul de pe "Arcul de Triumf", după înfrângerea cu Dinamo: "Arăta ca un patinoar!"

La finalul celor 90 de minute, tehnicianul Unirii Slobozia a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. Adrian Mihalcea a vorbit despre prestația echipei sale și chiar a recunoscut că a elevii săi au jucat un fotbal bun. Pe lângă cei doi accidentați, antrenorului i-a sărit în ochi gazonul de pe "Arcul de Triumf", pe care l-a numit "execrabil".

"A fost un meci plăcut, un meci bun din partea ambelor echipe. Dinamo a avut inițiativa mai mult în prima repriză, iar în a doua am controlat total partida. Am avut ocazii de gol, dar nu am reușit să înscriem. Am nevoie ca jucătorii de atac să își aducă aportul; astăzi nu au făcut-o, dar sunt convins că pe viitor o vor face. Efortul depus și dominarea mă fac să cred că rezultatele pozitive vor veni din nou.

Avem nevoie atât de inspirație, cât și de valoare individuală. Vorbim și de noroc, dar trebuie să muncim mai mult. Dacă defensiv ne-am achitat de sarcini în mare parte, am rămas datori pe faza de atac. Le vom regla, iar cândva vom ajunge la perfecțiune.

După cum s-a desfășurat meciul, credeți că suntem bucuroși că plecăm cu un punct bun de plecare? O luăm ca pe o înfrângere, și dacă era 4-0, tot o înfrângere ar fi fost. Am avut ocazii, dar să mă gândesc că este un punct bun de plecare... nu pot. La alte meciuri poate, dar aici nu.

În primul rând, trebuie să ne recuperăm jucătorii accidentați. Aveam deja 4 înainte de meci, iar acum, după acest meci, avem 6. Trebuie să menținem acest joc bun al nostru, să lucrăm și să greșim din ce în ce mai puțin. Este imposibil să nu greșești, dar rezultatele vor veni. Nu vom face "înmormântare" după acest eșec. Ne vom bate cum ne-am bătut și până acum și sunt ferm convins că rezultatele vor fi de partea noastră.

Nu știu, trebuie evaluați și Bărbuț, și Lazăr. Terenul a fost execrabil, cu tot respectul, arăta ca un patinoar. Nu cred că ploaia l-a afectat atât de mult, dar și înainte de meci era într-o stare foarte proastă.

A câștigat „nașul”, a câștigat Florentin Petre. Trebuie să continue. Dinamo nu trebuie să ajungă să se chinuie cu o nou-promovată, Dinamo mai are de lucru în acest moment și sunt sigur că știu și ei asta", a declarat Mihalcea, după meci.

În urma acestui meci, formația din Ialomița ocupă locul nouă, cu 11 puncte, la doar două puncte de locul opt, ocupat de Rapid. Lider în campionat rămâne U cluj, cu 18 puncte.