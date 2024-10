Ialomițenii au marcat ambele goluri în repriza a doua, prin Ovidiu Perianu și Daniel Șerbănică, și au câștigat trei puncte importante, cu care au scăpat de ultimul loc din clasament.



În prima parte a jocului, Slobozia a avut și un gol anulat, marcat de Christ Afalna. Iulian Călin a luat decizia de a acorda un ofsaid după consultarea arbitrajului video.



Adrian Mihalcea, antrenorul ialomițenilor, nu a înțeles decizia luată de arbitru și a tras primele concluzii după partida câștigată de echipa sa la Galați.



Adrian Mihalcea: ”Eu nu mai înțeleg fotbalul!”



”Greu... Un meci greu. Față de meciurile trecute, am avut altă atitudine. Am avut o săptămână grea. Am avut câteva ședințe cu jucătorii. Se pare că au înțeles mesajul, ceea ce mă mulțumește.



O victorie venită în urma unui joc dominat în cea mai mare parte de noi. E o victorie care a plecat de la cap, de la mentalul jucătorilor. După golul anulat din prima repriză, nu am simțit nimic. A fost a 7-a decizie împotriva noastră, în acest campionat.



Să mă ierte Dumnezeu, dar eu nu mai înțeleg fotbalul! Ba a fost off-side, ba nu a fost off-side. Mi se par exagerate interpretările astea. Poate sunt eu subiectiv, nu știu. Jocul băieților mei a fost bun și nu au căzut psihic.



Mă bucur că am câștigat. Am fost inspirat și la schimbări. A fost ok, pentru că am ținut ritmul de joc și în repriza secundă. Producem ceva spectacol, dar astăzi am fost și eficienți”, a spus Mihalcea, la flash-interviu.



În urma acestui reuzltat, Unirea Slobozia a urcat pe locul 12 în Superligă, cu 15 puncte, peste Gloria Buzău, Farul Constanța, Hermannstadt și FC Botoșani, iar în următoarea etapă vor întâlni Botoșaniul pe teren propriu.



De partea cealaltă, Oțelul Galați rămâne în afara play-off-ului, cu 19 puncte după 13 runde. Pentru echipa lui Dorinel Munteanu a fost prima înfrângere pe teren propriu din acest sezon.



În următoarea rundă, fosta campioană se va deplasa la Iași pentru duelul cu Politehnica.