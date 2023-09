Adrian Ilie e convins: ”Un jucător interesant. Vor lua mulți bani pe el”

Rapid a câștigat derby-ul etapei cu CFR Cluj, scor 3-1, după ce Albion Rrahmani a făcut din nou spectacol. Mai întâi, kosovarul a transformat un penalty, dar ardelenii au reușit să egaleze până la pauză prin Ciprian Deac.

Rrahmani a reușit ”dubla” în partea secundă, cu un șut pe jos, pe care Răzvan Sava l-a respins în propria poartă, iar apoi a contribuit decisiv la reușita lui Claudiu Petrila, după ce a deviat o minge centrată de Braun de pe partea dreaptă.

Adrian Ilie: ”Îmi place de Rrahmani”

După meciul cu CFR Cluj, Albion Rrahmani (23 de ani) a primit laude din toate părțile. Kosovarul a ajuns deja la șase goluri marcate în patru meciuri în România și este pe primul loc în clasamentul golgheterilor.

Adrian Ilie, fostul mare internațional, este convins că Rapid va încasa o sumă uriașă pentru transferul lui Rrahmani dacă atacantul se va menține la același nivel.

“Un jucător foarte interesant, unul foarte bun, are calitate în fața porții, decide, e tehnic, joacă 1-2 cu ceilalți. Știe jocul, chiar dacă este tânăr. Ce nu mi-a plăcut la el este că la România – Kosovo nu a mișcat. Trebuie să fii constant. Foarte interesant jucător îmi place de el, cred că Rapid o să încaseze bani mulți pe el, Pleacă pe 5 milioane de euro”, a spus Adrian Ilie, potrivit Fanatik.

Albion Rrahmani: ”Nu știu dacă voi sta mult aici”

Cu un discurs echilibrat la flash-interviu, Rrahmani a vorbit pe larg despre planurile sale la zona mixtă. În fața reporterilor, atacantul care face deja senzație în Giulești a spus că își dorește un transfer în cele mai puternice campionate ale Europei.

„E un sentiment foarte bun când marchezi, în primul rând am câștigat trei puncte, puncte importante. E treaba mea să marchez și bineînțeles că mă simt bine. Nu m-am așteptat, CFR e o echipă foarte bună. Când eram la Ballkani am jucat contra lor în Conference League și știam mentalitatea lui CFR Cluj. Am marcat șase goluri și bineînțeles că mă simt bine aici.

Mă simt ca acasă aici, iubesc Rapidul și fanii sunt grozavi. Nu știu dacă voi sta mult aici pentru că noi jucăm ca să avansăm în cariere, să mergem la echipe mari în Europa. De ce nu? Vreau să joc în primele cinci ligi ale Europei”, a spus Rrahmani.