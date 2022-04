Adi Mutu, primul pas greșit la Rapid: "Meritam să câștigăm! Chindia s-a închis cu toți jucătorii în fața careului"

Giuleștenii vor rămâne pe prima poziție în play-out după această etapă și sunt favoriți pentru calificarea la barajul pentru Conference League.

Adi Mutu, primul pas greșit la Rapid

La finalul partidei de la Ploiești, Adi Mutu a subliniat că doar golul i-a lipsit echipei sale, iar Rapidul ar fi meritat să câștige. Antrenorul giuleștenilor a remarcat apărarea compactă a Chindiei, care nu le-a permis elevilor săi să șuteze des la poartă.

"Azi a fost un meci dificil, cu o echipă care s-a închis cu toți jucătorii în fața careului. Ne-a lipsit doar golul ca să putem să câștigăm. În prima repriză au fost lucrurile echilibrate, dar în a doua am dominat și cred că meritam să câștigăm.

Chindia e o echipă care se apără cu toți jucătorii în 10 metri, singura posibilitate e în benzi, d-asta l-am dus pe Kait în banda dreaptă. Ideea era să venim cu centrări în spatele apărării adverse. În repriza a doua a mers conform planului, am împins, dar ne-a lipsit doar golul.

Îi felicit pe jucători pentru efortul depus, 90 de minute am fost acolo și am încercat să câștigăm. Nu ne-am retras deloc, ceea ce mă mulțumește. Nu ai cum să șutezi de multe ori când ai trei linii în fața ta. Meciul cu FC U Craiova nu e unul special, cu toate că am început acolo sezonul. Sperăm să câștigăm, tot timpul jucăm la victorie.

Până la a juca în cupele europene, trebuie să treci de două baraje. Suntem pe primul loc, suntem obișnuiți cu presiunea, am jucători cu mare experiență, cu personalitate, nu e niciun fel de problemă", a spus Adrian Mutu.

Rapid, aproape de barajul pentru Conference League

În urma acestui rezultat, Rapid ocupă locul 7, primul din play-out, cu 39 de puncte și un golaveraj 18-1. De partea cealaltă, Chindia se află pe poziția 13, cu 23 de puncte, iar târgoviștenii au șanse mici să evite barajul pentru menținere.

În runda următoare, Rapid va primi vizita lui FC U Craiova, luni, 9 mai, de la ora 20:30, în penultima etapă din play-out.