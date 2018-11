Bunicul "terminator" s-a retras la 67 de ani. Cate meciuri a strans in 50 de ani de cariera

Bunicul de 67 de ani si-a facut retragerea.

Khobdan Bor-khor-sor este numele tailandezului care si-a facut recent meciul de retragere, la uluitoarea varsta de 67 de ani. Acesta are o cariera uluitoare de peste 50 de ani, in care a depasit 100 de meciuri la profesionisti, desi a avut o pauza mare intre zilele "de glorie" si meciul de retragere.

Tailandezul l-a avut in colt pe fiul sau, care a venit special din satul natal, aflat la 4 kilometri, pentru a-si vedea si sustine tatal in meciul de retragere. Mai mult, acesta a pariat 2000 de dolari pe tatal sau, o suma imensa avand in vedere ca luptatorii de Muay Thai castiga burse incepand de la 10, 20 de dolari pe meci!

Vezi mai jos imagini cu meciul dintre bunicul de 67 de ani si adversarul sau, care avea o varsta asemanatoare.