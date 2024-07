Reacția Irinei Begu după eșecul suferit în fața polonezei Iga Swiatek în primul tur la Jocurile Olimpice de la Paris

Chiar dacă a avut o prestație solidă, poloneza s-a impus cu 6-2, 7-5, după o oră și 46 de minute.

Irina Begu: ”Îmi pare rău că nu mai sunt la simplu!”

Aflată la a treia participare la Jocurile Olimpice, Irina Begu a mărturisit după meci că regretă că a fost eliminată dn proba la simplu, însă speră că va ajunge în fazele avansate la dublu, acolo unde face pereche cu Monica Niculescu.

"Îmi pare rău că nu mai sunt la simplu, dar încercăm acum să pregătim cât mai bine la dublu. Sper să jucăm cât mai bine, să avem o tactică cât mai bună. Sper să ne menţinem şi să rămânem cât mai mult în turneu", a declarat Begu, conform Agerpres.

Jucătoarea noastră a mărturisit că a simțit că a fost într-o formă bună în meciul cu Swiatek și crede că ar fi trebuit să aibă o prestație mai bună în al doilea set, atunci când a avut două mingi de set.

”M-am simţit foarte bine pe teren, am avut un nivel ridicat de joc, cu momente bune în care am reuşit să conduc jocul. Îmi pare rău de setul al doilea, că nu am fructificat şansa, însă experienţa în sine şi faptul că am reuşit să îmi ridic nivelul, momentele importante, asta mă bucură cel mai mult. Fiind la a treia participare la Jocurile Olimpice, cred că este ediţia la care am reuşit să mă concentrez cel mai mult, să mă bucur în acelaşi timp şi să fiu şi focusată în acelaşi timp”, a adăugat Begu.

Irina Begu și Monica Niculescu se vor duela cu taiwanezele Su-Wei Hsieh și Chia Yi Tsao în primul tur la dublu feminin de la Jocurile Olimpice de la Paris.