La cat se evalueaza Marius Marin, capitanul nationalei olimpice a Romaniei? Raspunsul sincer oferit de fotbalist: "Cred ca e ok sa zic asa"

Nationala olimpica a Romaniei se pregateste pentru participarea la Jocurile Olimpice dupa o pauza de 57 de ani.

Marius Marin a fost ales capitanul nationalei care urmeaza sa debuteze la Jocurile Olimpice joi, impotriva nationalei Hondurasului.

Jucatorul celor de la Pisa a participat la o provocare inedita, unde a raspuns mai multe intrebari puse de colegii sai, fara sa fie de catre cine i-a fost adresata.

"Ce suma de transfer crezi ca ar fi corecta sa se plateasca pentru tine in momentul acesta?" a fost una dintre intrebarile care s-au aflat in bol, iar raspunsul lui Marius Marin a fost unul pe masura.

"Deja se vorbeste de o suma de transfer de 2,5 milioane. Cred ca este ok sa zic asa, avand in vedere tot parcursul meu in fotbal. Ma opresc la 2,5 milioane de euro", a marturisit Marius Marin.

Lotul nationalei olimpice a Romaniei:

Portari: Marian Aioani (Farul Constanta), Mihai Popa (Astra Giurgiu), Stefan Tarnoveanu , (FCSB);

Fundasi: Andrei Ratiu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo Bucuresti), Andrei Chindris (FC Botosani), Virgil Ghita (Farul Constanta), Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania), Radu Boboc (Farul Constanta), Florin Stefan;

Mijlocasi: Andrei Ciobanu (Farul Constanta), Marius Marin (Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Alexandru Dobre (Dijon/Franta), Valentin Gheorghe (Astra Giurgiu), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Tudor Baluta (Brighton/Anglia), Eduard Florescu ( FC Botosani), Antonio Sefer (Rapid Bucuresti); Ronaldo Deaconu (Gaz Metan Medias).

Atacanti: George Ganea (Farul Constanta), Andrei Sintean (Hermannstadt).

Programul Romaniei de la JO Tokyo:

Honduras – Romania (22 iulie, 14:00, Kashima)

Romania – Coreea de Sud (25 iulie, 14:00, Kashima)

Romania – Noua Zeelanda (28 iulie 11:30, Sapporo)