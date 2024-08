Succes istoric pentru Norvegia, în turneul olimpic la handbal feminin! Performanța reușită de Katrine Lunde 

Reprezentativa nordică a învins în finală pe Franţei, scor 29-21 (15-13). Campioană olimpică la Tokyo, şi-a dublat astfel argintul din 2016.

Performanța Norvegiei este una spectaculoasă, mai ales pentru Katrine Lunde. Portarul de 44 de ani a ajuns la al treilea titlu olimpic, la care se adaugă alte două medalii de bronz.

???????? Norway dethrone ???????? France and become Olympic champions at #Paris2024 ???????? A dominating performance to clinch their third gold at the #Olympics — ???????????????? ???? ????????????????!#handball pic.twitter.com/CMCeUdo0a1