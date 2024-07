Florentina Iușco a reacționat după ce a fost suspendată pentru dopaj: ”Este foarte greu de procesat”

Atleta nu va participa la JO 2024 după ce TAS a admis parțial apelul Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA), în urma testării pozitive cu o substanță interzisă anul trecut.

Sportiva în vârstă de 28 de ani, care concurează la săritura în lungime şi triplusalt, a reacționat după ce a primit o suspendare de doi ani, care va intra în vigoare retroactiv, de pe 1 februarie 2024.

Florentina Iușco a oferit o primă reacție după suspendare primită și a susținut că alimentele erau contaminate.

Florentina Iușco, prima reacție după suspendare: ”Nu voi mai reveni”

„Am aflat de dimineață, printr-un mail venit de la TAS. În aprilie 2023, am luat niște suplimente. M-am asigurat că erau în regulă. Erau niște 'arzătoare', cu cofeină, pentru energie.

Am și dovedit asta în fața ANAD. Le-am trimis la analiză, mi-am probat nevinovăția și am primit doar o mustrare din partea ANAD. Este foarte greu de procesat, nu mă așteptam la așa ceva. Am muncit pe brânci ca să ajung aici. Am tras din greu la toate competițiile și antrenamentele. De ce m-au mai pus să mă apăr și să-mi dovedesc nevinovăția, dacă tot nu m-au luat în considerare?

Nu cred că voi mai reveni vreodată după această suspendare. Poate că Dumnezeu are alte planuri pentru mine. Am familie, am un copil de opt ani, poate că ar fi momentul să mă dedic lor”, a spus Iușco, potrivit GSP.ro.

Sportiva în vârstă de 28 de ani a fost depistată pozitiv cu furosemid, un diuretic aflat pe lista interzisă a WADA, în cadrul unui control antidoping în afara competiţiei, în aprilie 2023. Analiza probelor A şi B a confirmat rezultatul.

Florentina Iușco este OUT de la Jocurile Olimpice

Agenţia Naţională Anti-Doping din România a sancţionat-o pe sportivă cu mustrare la 1 februarie, fără perioadă de ineligibilitate, pe motiv că nu a fost vinovată sau nu a fost neglijentă.

Cu toate acestea, după ce WADA a făcut apel la această decizie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), tribunalul a stabilit că ea nu a exercitat standardul de atenţie necesar pentru o constatare "fără vină semnificativă sau neglijenţă", conform news.ro

TAS i-a impus lui Iuşco o suspendare de doi ani începând cu data de1 februarie şi i-a anulat toate rezultatele începând cu 23 aprilie anul trecut.

WADA solicitase iniţial o suspendare de doi ani începând cu ziua în care TAS a pronunţat decizia sa.

Probele de atletism de la Paris încep la 1 august.