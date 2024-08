Cu o aruncare de 18.62 m, Raven Saunders a reușit să obțină calificarea în finală, cea mai bună performanță aparținându-i canadiencei Sarah Mitton, cu 19.77 m.

Sportiva de 28 de ani a fost în centrul atenției în timpul concursului de calificare, după ce a apărut la competiție cu chipul acoperit și purtând ochelari de soare speciali.

În timpul transmisiunii BBC, unul dintre comentatori, Steve Backley, a vorbit de mai multe ori despre americancă, folosind genul feminin, însă colegul său, Jazmin Sawyers a ținut să-i atragă atenția că trebuie să folosească genul neutru, deoarece așa se identifică sportiva.

"Personalitatea colorată a lui Raven Saunders a revenit. Mă bucur să o văd. Într-un fel, cu acea mască", a spus Backley, replica lui Sawyers venind imediat: "Nu o putem vedea prea bine. Raven Saunders se declară non-binară, trebuie să folosim genul neutru".

More gender madness at the Olympics in the women’s shot put. The host introduces Raven Saunders, saying “it’s good to see her back”.

He is promptly corrected by his co-host, saying “they are actually non-binary”.

If they're not a woman, why are they in the women's competition?