Aur pentru Andrei Cornea şi Marian Enache la Jocurile Olimpice de la Paris. Discurs superb după finală

Cornea şi Enache au declanşat un sprint devastator pe ultimele sute de metri ale cursei, desprinzându-se decisiv într-o cursă câştigată cu timpul de 6 min 12 sec 58/100.

"Suntem zeii apelor în proba dublu vâsle masculin. Prima medalie de aur din istoria României în această probă, dacă nu mă înșel. Sunt foarte bucuros că am reușit să scriem din nou istorie, eu cu Andrei.

Știam că putem reuși, însă nu am vrut să vorbesc dinainte. Știam că nu contează culoarul, v-am spus și ieri că poate fi o surpriză. Astăzi am venit la cursă cu mentalitatea că este culoarul unu și că este 01.08 și peste patru zile este ziua mea, cel mai frumos cadou pe care mi l-am putut face vreodată.

I-am spus doar să tragă tare și să se uite doar în față", a spus Marian Enache după cursă.

"Am scris istorie alături de Florin. Am plecat cu ideea că de pe culoarul unu am câștigat și la Europene. Ieri când am văzut că ne-au pus pe culoarul unu nu se poate dacă plec de pe unu să nu ne dea locul unu", a spus și Andrei Cornea.

Cornea şi Enache au scris istorie

Cornea şi Enache au prins in extremis finala, dar au adus prima medalie olimpică a României în istorie în proba masculină de dublu vâsle.

Enache a participat şi la JO de la Tokyo, tot la dublu vâsle, clasându-se pe locul 9.

România a calificat nouă echipaje în Finalele A la JO de la Paris din cele douăsprezece pe care le-a avut: dublu vâsle feminin - categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin, opt plus unu masculin.

România are acum patru medalii la JO 2024, două de aur, una câştigată de înotătorul David Popovici la 200 metri liber, una obţinută de Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin, una de argint, cucerită de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, şi una de bronz, obţinută de David Popovici la 100 metri liber.