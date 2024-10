Atacantul Vanja Vlahovic, născut la Vârșeț, în Banatul Sârbesc, este cel mai bun marcator în acest sezon din fotbalul profesionist din Italia.

Crescut de Partizan Belgrad, sârbul de 20 de ani a debutat la Atalanta cu o pasă de gol în Serie A, dar rupe plasele în Serie C, la Atalanta Under 23, unde are 7 goluri și 3 assist-uri în cele 6 meciuri jucate.

Topul golgheterilor din Serie A



Christian Pulisic (AC Milan) 4 goluri

Marcus Thuram (Inter Milano) 4 goluri

Patrick Cutrone (Como) 4 goluri

Dusan Vlahovic (Juventus Torino) 4 goluri

Mateo Retegui (Atalanta) 4 goluri

Topul golgheterilor din Serie B



Christian Shpendi (Cesena) 4 goluri

Nicholas Bonfanti (Pisa) 4 goluri

Topul golgheterilor din Serie C



Vanja Vlahovic (Atalanta U23) 7 goluri

Facundo Lescano (Trapani) 6 goluri

Pietro Cianci (Ternana) 5 goluri

Emanuele Cicerelli (Ternana) 5 goluri

Salvatore Caturano (Potenza) 5 goluri