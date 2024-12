Dennis Man (26 de ani) a deschis scorul pentru echipa sa, după ce a profitat de o gafă în defensiva biancoceleștilor, și a fost lăudat de presa din Italia pentru evoluția sa.



Cu patru reușite, Man este golgheterul celor de la Parma în Serie A, la egalitate cu francezul Ange-Yoan Bonny.



Dennis Man, lăudat de antrenorul de la Parma



Printre cei care l-au lăudat pe Dennis Man se numără și Fabio Pecchia (51 de ani), antrenorul celor de la Parma, care crede că internaționalul român ”poate să înscrie goluri constant”.



”Nu am nicio îndoială despre Dennis că poate să înscrie goluri constant, cu toții ne așteptăm la asta. Suzuki a fost pus sub presiune, dar am răspuns foarte bine. Îmi pare rău pentru modul în care am primit golul”, a spus Pecchia, potrivit parmalive.com.



Dennis Man, 4 goluri în Serie A



Man a ajuns la 4 goluri în primele 14 etape din Serie A. Fostul jucător de la FCSB are și 4 pase decisive în actuala stagiune.



Parma, care nu a mizat deloc pe Valentin Mihăilă în acest joc, a reușit astfel să răpună Lazio, echipă care avea 5 victorii consecutive în Serie A și care este lider în grupa unică din Europa League.



Formația lui Man și Mihăilă a urcat pe locul 11 în Serie A, cu 15 puncte în 14 etape, iar în etapa următoare va juca pe terenul campioanei Inter, vineri, de la 19:30.