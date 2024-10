În perioada de mercato din vară, Paulo Dybala a refuzat ofertele generoase din Arabia Saudită, dar ar putea pleca de la AS Roma în această iarnă.



Dybala poate fi coechipier cu Osimhen și Mertens

Atacantul sud-american este dorit insistent de Galatasaray, liderul la zi din Super Lig, care dorește să-l adauge unei pleiade de stele din fotbalul mondial, precum Victor Osimhen (Nigeria), Fernando Muslera (Uruguay), Dries Mertens (Belgia), Davinson Sanchez (Columbia), Mauro Icardi (Argentina), Lucas Torreira (Uruguay), Hakim Ziyech (Maroc) și Michy Batshuayi (Belgia).



Deși era considerat un pion important în planul pentru viitorul apropiat, în care "giallorossii" încearcă să prindă un loc de Champions League, argentinianul ar putea fi lăsat să plece, în condițiile în care accidentările sale sunt tot mai dese, iar Ivan Juric pare mulțumit de Alexis Saelemaekers (25 de ani) și Matias Soule (21 de ani), concurenții săi pe post.



Este campion mondial cu Argentina

Paulo Exequiel Dybala (30 de ani) este născut în orașul Laguna Larga (Provincia Cordoba) și a jucat pentru Instituto Cordoba (2011-2012), Palermo (2012-2015), Juventus (2015-2022) și AS Roma (2022-2024). "La Joya" are 40 de selecții și patru goluri pentru naționala Argentinei, cu care a câștigat CM 2022 și La Finalissima (2022).

În palmares are Serie A (x5), Coppa Italia (x4), Supercoppa Italiana (x2), o finală de Champions League (1-4 cu Real Madrid) și una de Europa League (1-1, 1-4 d.l.d. cu FC Sevilla). A fost inclus în Serie A Team of the Year (x5) și a fost declarat Serie A MVP (2016-2017).



