Si-a lasat familia pentru o jucatoare pe care o antreneaza! Cu cine se iubeste Ambros Martin, fostul selectioner al nationalei Romaniei de handbal

Ambros Martin a antrenat Romania in perioada 2016-2019.

Potrivit presei maghiare, spaniolul in varsta de 51 de ani si-a parasit sotia si copiii pentru a avea o relatie cu Iulia Managarova, jucatoare pe care o antreneaza atat la nationala Rusiei, cat si la Rostov Don. Tehnicianul a renuntat la nationala Romaniei pentru a se alatura Rusiei, unde se pare ca traieste o adevarata poveste de dragoste, cei doi fiind de nedespartit.

Managarova, care evolueaza pe postul de extrema dreapta, a reprezentat Ucraina pana in 2014. Ulterior, ea a obtinut cetatenia rusa si a decis sa joace sub steag rusesc. De asemenea, ea a petrecut 3 ani in Romania, la Oltchim Ramnicu Valcea. Iulia are 31 de ani, este divortata si nu are copii.

Ambros Martin a mai antrenat pe Gyor, unde a cucerit de 4 ori Liga Campionilor, inainte sa plece la Rostov Don. La editia Campionatul Mondial din Japonia recent incheiat, antrenorul spaniol a cucerit medalia de broz, prima din cariera, cu nationala Rusiei.