România – Cehia (29-28) ne-a dat aripi la Europeanul găzduit de Austria, Elveția și Ungaria. Pentru că ce au reușit tricolorele, la Debrecen (Ungaria), într-o atmosferă dominată de suporterii români, poate fi un început pentru o națională tânără, în reconstrucție, după ce le-am pierdut pe Neagu, Pintea, Laslo sau Buceschi.

Succesul de vineri a fost o gură de oxigen pentru selecționerul Florentin Pera (foto, 45 de ani), în corzi după rezultatele din perioada de pregătire: cinci înfrângeri în șase meciuri. După partida cu Cehia, Pera, încântat, a avut un discurs plin de entuziasm.

„Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această victorie, minunaților suporteri care au venit și au creat o atmosferă superbă, fanilor care ne-au susținut de acasă și, firește, fetelor. Astăzi, au arătat ca o familie, n-au renunțat în niciun moment la luptă, fapt ce ne-a adus o victorie foarte importantă la acest Campionat European“, a spus Pera.

Acesta a subliniat apoi că România a început meciul slab, fiind condusă, aproape în permanență, întrucât avem foarte multe handbaliste care nu sunt obișnuite cu acest nivel al unei competiții continentale.

„Cred că emoțiile și-au spus cuvântul în debut de meci. Avem o echipă tânără, în reconstrucție. Avem nu mai puțin de 7 jucătoare debutante la un Campionat European. Avem 10 jucătoare noi față de Campionatul European precedent. Nu e deloc ușor, așteptările sunt mari“, a spus selecționerul României.

Florentin Pera a insistat că înfrângerile din perioada de pregătire, chiar dacă la diferențe mari, au contribuit la succesul din această seară.

„Noi am făcut un turneu foarte bun în Golden League. Am înfruntat echipe tari, ne-a ajutat să ne consolidăm relațiile de joc. Astăzi, faptul că n-am cedat nicio secundă, nici la 6 goluri diferență, a arătat că suntem o echipă unită. La pauză, le-am mobilizat pe fete, am încercat să reglăm anumite lucruri în faza de finalizare. Cred că scorul a fost mincinos în prima repriză. Dacă am fi fructificat măcar 50% din situațiile clare, am fi intrat în avantaj. Am luptat până în ultima secundă, Am schimbat sistemul de apărare, iar asta ne-a adus foarte multă încredere pe final. Am găsit și cele mai bune soluții. Am plecat cu șansa a doua, e meritul fetelor că n-ai cedat!“, a continuat Pera.

Selecționerul a insistat că, în niciun moment, nu și-a pierdut speranțele în partida cu Cehia, chiar dacă echipa națională a trecut în avantaj pentru prima dată, când mai erau doar două, trei minute de jucat.

„Nicio clipă n-am considerat că vom pierde acest meci. Vă spun și de ce! La turneul din Danemarca (n.r. – la Golden League), echipa a crescut de la meci la meci. Am arătat din ce în ce mai bine. Asta s-a întâmplat și la antrenamente. Am văzut dorința lor de a obține un rezultat pozitiv. Lucrurile astea mi-au dat și mie încredere. La antrenament era ca la un meci oficial pentru ele. Mi-a dat speranță“, a explicat tehnicianul de 45 de ani.

Florentin Pera a remarcat apoi jucătoarele cele mai bune ale meciului cu Cehia: „Bianca Bazaliu a făcut un joc bun. Îi va da încredere în ceea ce urmează. Alisia Boiciuc, la 19 ani, a fost foarte concentrată, foarte atentă. E de apreciat! E o jucătoare care s-a descurcat minunat și pe faza de apărare. Dar cred că toate jucătoarele au avut un rol important în această victorie. Toate au luptat. Fiecare și-a făcut datoria în apărare, în atac. Toate s-au descurcat admirabil“.

Dindiligan, fără cuvinte

Și în cadrul lotului, jucătoarele noastre au fost încântate de ce au reușit contra Cehiei. În acest sens, interviul acordat de Alexandra Dindiligan, pentru Digi Sport, spune totul.

„Sunt foarte fericită, nu pot să descriu în cuvinte. Sper să o ținem din victorie în victorie, îmi doresc foarte mult să ieșim din grupă. Mulțumesc tuturor suporterilor care au fost alături de noi în număr foarte mare. Am arătat un spirit puternic, sunt mândră de coechipierele mele. Am început foarte slab acest meci, dar am luptat mult să revenim. Adversarele noastre au avut un portar foarte bun, în special în duelurile 1 la 1“, a spus handbalista de 27 de ani.

Campionatul European, grupa B

Vineri

România – Cehia 29-28

Muntenegru – Serbia 24-18

Programul României la Campionatul European

*Duminică, ora 19.00: Muntenegru – România

*Marți, ora 19.00: Serbia – România

După aceste două meciuri, primele două clasate vor avansa în Grupele Principale.

Meciurile vor fi televizate de Digi Sport și de Prima Sport și vor fi livetext pe sport.ro.

Lotul României

*Portari: Curmenţ (Corona Braşov), Ciucă (Rapid), Hosu (CSM Bucureşti);

*Extreme dreapta: Borş (Dunărea Brăila), Seraficeanu (Gloria Bistriţa);

*Interi dreapta: Bucur (Gloria Buzău), Gogîrlă (Râmnicu Vâlcea);

*Centri: Necula (Râmnicu Vâlcea), Popa (Dunărea Brăila), Boiciuc (Corona Braşov);

*Interi stânga: Bazaliu (Gloria Bistriţa), Grozav (Rapid), Stoica (Rapid);

*Extreme stânga: Dindiligan (CSM Bucureşti), Lupei (Dunărea Brăila);

*Pivoţi: Ostase (Rapid), Coteţ (Dunărea Brăila), Jipa (Gloria Buzău).



Stafful naționalei feminine

*Antrenor principal: Florentin Pera

*Antrenor secund: Burcea Bogdan

*Antrenori portari: Barbu Kerkeles Ildyko

*Preparator fizic: Ștefan Ciuntu

*Medic: Florin Oancea

*Fizioterapeuți: Daniel Constantin Oprea și Victor Baciu

*Analist video: Ioan-Radu Cheregi

*Psiholog: Florentina Tonița

*Antrenor federal: Nicoleta Alexandrescu