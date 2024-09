Anunțul Cristinei Neagu a iscat o dezbatere pe tema celei mai valoroase jucătoare din istoria handbalului românesc. Fostă colegă cu Neagu, Narcisa Lecușanu a comentat decizia interului stânga de la CSM București.

Vicecampioană mondială în 2005, la St. Petersburg, cu reprezentativa condusă de Gheorghe Tadici, Lecușanu a spus că Neagu a luat decizia potrivită. Mai mult, Narcisa a răspuns direct și la o întrebare care... 'arde". "E cea mai bună din istoria handbalului românesc?"

"În primul rând vreau să o felicit pentru cariera fabuloasă. Dacă era momentul? Nu știu care e cel potrivit unei retrageri! Dar să nu uităm că ea are 37 de ani. Este în firea lucrurilor să se retragă. Ce să facă, să se târâie pe teren și noi s-o compătimim? Cristina a luat decizia potrivită pentru ea. Dacă era o Cristina la 24 de ani, când era în plină forță, și zicea STOP!, atunci puteam să comentăm. Ce s-a întâmplat, cu ce putem s-o ajutăm? Dar acum nu e cazul", a declarat Narcisa Lecușanu, pentru Golazo.

"A fost o jucătoare fabuloasă. Este în continuare o jucătoare bună. Nu vreau sub nicio formă să-i iau din merite, dar faptul că se retrage este un lucru firesc, repet. Eu am avut colege fabuloase și la națională, și la echipele de club. Campioane olimpice, mondiale. De ce ele nu ar fi mai bune? Rămâne ca noi toți să ne bucurăm de amintirile lăsate de fiecare jucătoare în parte", a mai spus Lecușanu, pentru sursa mai sus menționată.

”Căpitanul nostru a anunţat în această seară că sezonul 2024-2025 va fi ultimul pe terenul de handbal. Ne bucurăm că suntem parte din această călătorie fantastică a singurei handbaliste desemnată de 4 ori cea mai bună din lume şi care în următoarele meciuri are şanse să devină golgheterul all-time al competiţiei!”, au scris pe rețelele sociale cei de la CSM București.

Desemnată de patru ori de IHF cea mai bună jucătoare din lume, Neagu are 36 de ani, iar cariera sa a început la CSŞ 5 Bucureşti, pe când avea 11 ani. Cariera sa a însemnat contracte cu formaţiile Activ Ploieşti, Rulmentul Braşov, Oltchim Rm. Vâlcea şi ZRK Buducnost, iar din 2017 a jucat doar la CSM Bucureşti.

A început acest ultimul sezon din Liga Campionilor cu un total de 1.132 de goluri marcate, pe locul 2 în clasamentul all-time şi are mari şanse să încheie cu încă un record personal o carieră de 25 de ani. Un alt record al handbalistei este cel de golgeter all-time la Campionatul European (303 goluri).