Cristina Neagu și-a anunțat retragerea din handbalul profesionist.

La 36 de ani, jucătoarea clubului CSM București a declarat că sezonul 2024/25 va fi ultimul din cariera sa.

Cristina Neagu se va retrage din handbalul profesionist în 2025

Întrebată de Andreea Esca, interul-stânga al echipei naționale de handbal feminin a admis că a jucat inclusiv atunci când a avut o gaură în umăr; în plus, consideră forța și răbdarea acumulate ca lecții aduse de accidentări printre cele mai mari atuuri ale sale.

„Ai jucat și când aveai o gaură în umăr. Adevărat?”, a fost întrebarea adresată de Andreea Esca Cristinei Neagu.

„Am stat aproape patru ani în afara terenului, din cauza accidentărilor.”

„Da. Am avut multe momente grele din cauza accidentărilor. Am stat aproape patru ani în afara terenului. Am descoperit multe lucruri în acea perioadă,” a replicat handbalista.

„Cum ar fi?”, a continuat prezentatoarea Știrilor PRO TV.

„Cum ar fi să ai răbdare. Și să nu renunți niciodată. Cred că mi-am și depășit nivelul după aceste accidentări. Sincer îți spun, le consider cele mai mari victorii ale carierei mele,” a completat Neagu.