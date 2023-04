PSG, un nou pas greșit în campionat! Lionel Messi și Kylian Mbappe, lăsați mască de Lorient 

PSG a primit vizita lui Lorient în runda cu numărul 33 din campionat. Misiunea parizienilor s-a complicat în mintul 20, când Achraf Hakimi (24 ani) a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, la scorul de 1-1, după ce au înscris Enzo Le Fee (21 ani) și Kylian Mbappe (24 ani).

PSG are down a goal and now a man ???? pic.twitter.com/5K6L0tsVox

HAKIMI IS SENT OFF ????

Kylian Mbappé steals the ball from Mvogo and scores to tie the game for PSG ???? pic.twitter.com/8BaNyxoeE0

Coșmarul a continuat pentru PSG. Lorient a profitat de avantajul numeric și a mai punctat de două ori, prin Darlin Yongwa (22 ani) și Bamba Dieng (23 ani), în minutele 39 și 88, apărarea lui Christophe Galtier (56 ani) gafând la ambele faze.

În urma acestui rezultat, PSG rămâne lider în Ligue 1, cu 75 de puncte acumulate după 33 de etape, dar Olympique de Marseille se poate apropia la 5 puncte dacă o învinge pe Auxerre. În timp ce Lorient a adunat 48 de puncte și ocupă poziția a zecea.

Disaster for PSG as the Ligue 1 leaders lose their third match in the space of six games... ????

Could Lorient have just opened up the title race in the French league... ???? pic.twitter.com/Oa53exs3ce