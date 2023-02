FCSB și CSA Steaua se luptă de mai bine de 8 ani pentru numele, culorile și palmaresul Stelei București. Ambele echipe își atribuie istoria echipei care în 1986 a câștigat Cupa Campionilor Europeni, la Sevilla, contra Barcelonei.

Gigi Becali, încrezător că FCSB va obține marca Stelei București

Pe 2 martie este termenul fixat de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru recursul făcut de FCSB la decizia luată de Curtea de Apel din iunie 2021, potrivit căreia palmaresul Stelei din perioada 1947 - 1998 aparține Clubului Sportiv al Armatei Steaua, iar Asociația non-profit AFC Steaua deține palmaresul din perioada 1998-2003. Însă, după ce a văzut modul în care Rapidul a câștigat în instanță marca, Gigi Becali (64 ani) este convins că și FCSB va avea câștig de cauză.

„Să vedem ce o să fie. Au dat o lege, acum vor să dea o hotărâre de guvern ca să facă procedurile de închiriere. Eu am câștigat toate procesele cu Talpan. Știți cum? Cu Rapidul. Acolo scrie clar: cel ce este continuatorul are marca notorie și deține sigla. Clar, punct, definitiv, irevocabil, aia vin și o arăt. Uite ce zice judecător la Curtea de Apel. Eu am o hotărâre judecătorească în care spune că eu sunt continuatoarea. Dacă eu sunt, uite ce spune alta, că are și marca notorie, și sigla. Ce mai vrei? Am câștigat!”, a declarat Gigi Becali.

Declarațiile lui Gigi Becali (01/02/2023)