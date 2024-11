Reacția acidă a lui Talpan a venit după ce Mircea Lucescu a declarat că va continua să o numească ”Steaua” pe FCSB, chiar dacă a fost amenințat cu judecata.

Dănuț Talpan, despre Florin Talpan: ”A înnebunit? L-a văzut pe nea Mircea soldat?”

În acest context, juristul de la CSA Steaua București i-a reproșat antrenorului că se preocupă mai mult de alte lucruri decât de antrenamentele echipei naționale și a spus că prima reprezentativă arăta mai bine sub comanda lui Edi Iordănescu, decât cu Mircea Lucescu pe banca tehnică.

De asemenea, Talpan a precizat că ”Mircea Lucescu nu face parte dintre cei mai buni trei antrenori români”, lucru ce l-a înfuriat teribil pe Dănuț Lupu, care a sărit în apărarea legendarului antrenor.

”Ăsta a înnebunit, mă? A înnebunit ăsta? Păi a avut curaj să spună ceva de Lucescu? L-a văzut pe nea Mircea soldat? Băi, trezește-te, băi! Să se trezescă, e nebun la cap. Are televizor? Spune că Lucescu nu are performanțe. Poate nu știe unde a antrenat și ce a făcut. Cred că nu are televizor acasă omul ăsta. Îi fac eu cadou un televizor”, a spus Dănuț Lupu pentru Fanatik.

Mesajul postat de Florin Talpan

”Am urmărit meciul naționalei cu pumnii strânși de emoție, dar dezamăgit de jocul echipei! Comportamentul echipei noastre este de felicitat pentru că nu a răspuns la provocările echipei din Kosovo, cotată ca fiind o echipă modestă, care însă a jucat bine și doar norocul ne-a ajutat să nu pierdem jocul.

Constat cu regret jocul slab al fotbaliștilor la doar câteva luni distanță de la acel superb 3-0 cu Ucraina, cu Edi Iordănescu pe bancă. Sunt convins că nu echipa este de vină, ci doar schimbarea selecționerului.

Edi Iordănescu a antrenat naționala, a avut rezultate remarcabile, nu a intentat războaie cu Steaua, nu a încercat să se dea mai presus de lege, să spună că nu-i pasă de decizii ale instanțelor, ci doar a antrenat. A antrenat la superlativ și a avut rezultatele de care suntem toți mândri!

Acum, observăm că actualul selecționer are alte preocupări! În loc să se concentreze asupra echipei, îi place doar “să fie în lumina reflectoarelor”, să își dea cu părerea și să facă judecăți de valoare care nu au legătură cu realitatea. Și nici cu istoria! Nici cu statul de drept! Pentru că în statul de drept, decizia instanțelor este respectată așa cum sunt respectate și legile de către toți cetățenii! Pentru că toți suntem egali în fața legii, nimeni nu este mai presus de lege, nici măcar Lucescu!

Nu poți să îl condamni că este supărat pentru că nu face parte dintre primii cei mai buni 3 antrenori români din toate timpurile: Ienei, Covaci, Iordănescu! Care culmea, sunt steliști adevărați! Dar asta este! Nu putem schimba istoria, așa cum a zis-o chiar el. Ienei, Covaci și Iordănescu vor fi mereu cei mai buni trei antrenori de fotbal pe care i-a avut România.

Iar dacă Lucescu vrea să se apropie de performanțele lor, ar trebui să muncească mai mult. Să își vadă de treabă și să antreneze! Și să aibă rezultate și să performeze așa cum a avut Edi Iordănescu acum câteva luni.

Eu nu pot câștiga dosare pe jumătate. Eu le câștig și gata. Dacă vrem rezultate excepționale trebuie să dăm dovadă de seriozitate,de perseverență și mult curaj, dovadă de acceptare a situațiilor care ne depășesc și nu ne sunt totdeauna favorabile”, a scris Florin Talpan pe Facebook.