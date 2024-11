Cum s-a adaptat Chivu la Ajax, la 19 ani. „Șase luni am stat într-un hotel și am luat cina singur”

Cum s-a adaptat la Ajax și în Amsterdam? „Prin felul meu de a fi, prin respectul pe care l-am oferit tot timpul și prin încercarea mea de a mă adapta cât mai repede într-o nouă cultură. Am învățat și limba lor, le-am câștigat respectul și am fost foarte apreciat”, a povestit fostul căpitan al „lăncierilor”.

Mă descurcam cu engleza, mă gândeam că nu vor fi probleme din punctul ăsta de vedere. Și am plecat, mi-am luat viața în piept. 6 luni într-o cameră de hotel nu-i ușor. Nu-i ușor între străini, într-o țară care nu este foarte prietenoasă, nu e o țară latină, ca să zici că există o preocupare din partea altor oameni de a-ți da o mână de ajutor. Fiecare e pe cont propriu. Dar, ulterior, am văzut că sunt foarte amabili, foarte prietenoși”.

Cristi Chivu, la Ajax: „Am reușit să mă impun într-un timp scurt”



Moderatorul intervenției lui Cristi Chivu la SBA, Cristian Gheorghe, a insistat pe subiect, iar invitatul a continuat: „Oriunde e greu. Există oameni care au alte preocupări, colegii aveau familii, nu stăteau să se gândească la un nou venit. În afara orelor de program, de antrenament, în care vedeam disponibilitatea lor de a-mi da o mână de ajutor, în timul liber era mult mai dificil.

Fiecare avea viața lui, fiecare avea programul lui. Au fost colegi care m-au invitat la masă, dar după 6 luni de stat în hotel, 6 luni în care luam cina tot timpul singur într-un restaurant, cel al hotelului sau pe lângă hotel, am reușit să mă adaptez, să câștig încrederea și simpatia lor.

Asta o spun și acum, când antrenez: cel mai greu e să le câștigi încrederea, respectul. Prin comportament, prin munca pe care o depui, prin tot ceea ce oferi. Eu am făcut-o destul de bine. Și-au dat seama că, pe lângă omul care eram, și care sunt și acum, au văzut și niște calități sportive. Am reușit să mă impun, nu ușor, dar am reușit să mă impun într-un timp scurt”.

Cariera lui Chivu la Ajax: Un drum plin de sacrificii



Fostul căpitan al naționalei a fost întrebat și dacă a existat vreun moment decisiv în adaptarea lui rapidă, iar Cristi a spus franc: „Nu. Am avut noroc. Am început să joc titular după ce în preziua unui meci și-a rupt mandibula omul care era în fața mea, concurentul pe acel post. Au fost nevoiți să mă introducă de la început și, de atunci, nu am mai ieșit. În viață, tot timpul trebuie să fii pregătit. Când ți se oferă ocazia, să demonstrezi că ești o soluție viabilă, o soluție în care ei pot avea încredere. Trebuie să ridici un pic nivelul echipei sau să te apropii de nivelul celui pe care-l înlocuiești. Eu zic că l-am depășit, deși era un jucător de națională, pentru că el a rămas apoi pe bancă, iar eu am continuat să joc”.